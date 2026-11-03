अलवर-भिवाड़ी में जहरीली हुई हवा: AQI 300 के पार ‘बहुत खराब’ श्रेणी में, धुंध छाई

अलवर शहर में सुबह से ही प्रदूषण का गहरा असर देखने को मिला। वातावरण में धूल और धुएं के कणों के जमने से घना स्मॉग (Smog) छाया रहा। स्थिति यह थी कि शहर से ऐतिहासिक बाला किला (Bala Quila) तक साफ दिखाई नहीं दे रहा था। हालांकि, दोपहर में धूप खिलने के कारण दृश्यता (Visibility) में थोड़ा सुधार हुआ और एक्यूआई के स्तर में मामूली गिरावट आई, लेकिन सूरज ढलते ही और ठंडी हवाएं चलने पर शाम को प्रदूषण का ग्राफ फिर से तेजी से ऊपर चढ़ गया।