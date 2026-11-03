3 नवंबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

अलवर

अलवर-भिवाड़ी में जहरीली हुई हवा: AQI 300 के पार ‘बहुत खराब’ श्रेणी में, धुंध छाई

सर्दी की दस्तक के साथ ही अलवर और भिवाड़ी की हवा बेहद जहरीली हो गई है। दोनों शहरों का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 300 के खतरनाक स्तर को पार कर गया। सुबह के समय आसमान में स्मॉग और धुंध की चादर बिछी रहने से आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

अलवर

image

Rajendra Banjara

Updated: 3 Nov 2026, 12:25 PM IST

alwar bhiwadi air pollution aqi

अलवर-भिवाड़ी में जहरीली हुई हवा: AQI 300 के पार (फाइल फोटो-पत्रिका)

राजस्थान के औद्योगिक और सीमावर्ती क्षेत्रों में सर्दी के आगमन के साथ ही वायु प्रदूषण (Air Pollution) ने गंभीर रूप ले लिया है। अलवर और भिवाड़ी दोनों ही शहरों में हवा की गुणवत्ता चिंताजनक स्तर पर पहुंच गई है। रविवार को अलवर का वायु गुणवत्ता सूचकांक (Air Quality Index - AQI) 330 रिकॉर्ड किया गया, जबकि भिवाड़ी में यह आंकड़ा 307 पर पहुंच गया। विशेषज्ञों के अनुसार, 300 से ऊपर का AQI 'बहुत खराब' (Very Poor) श्रेणी में आता है, जो स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है।

धुंध और स्मॉग की चपेट में शहर

अलवर शहर में सुबह से ही प्रदूषण का गहरा असर देखने को मिला। वातावरण में धूल और धुएं के कणों के जमने से घना स्मॉग (Smog) छाया रहा। स्थिति यह थी कि शहर से ऐतिहासिक बाला किला (Bala Quila) तक साफ दिखाई नहीं दे रहा था। हालांकि, दोपहर में धूप खिलने के कारण दृश्यता (Visibility) में थोड़ा सुधार हुआ और एक्यूआई के स्तर में मामूली गिरावट आई, लेकिन सूरज ढलते ही और ठंडी हवाएं चलने पर शाम को प्रदूषण का ग्राफ फिर से तेजी से ऊपर चढ़ गया।

अलवर के घंटाघर पर हंगामा: पटरी बाजार हटाने पर भड़के दुकानदार, लगाया जाम; कई हिरासत में

ये भी पढ़ें
alwar haat bazar

सांस के मरीजों के लिए बढ़ा जोखिम

हवा का स्तर खतरनाक स्तर तक पहुंचने के कारण स्वास्थ्य विशेषज्ञ (Health Experts) विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दे रहे हैं। यह जहरीली हवा खासतौर पर बुजुर्गों, बच्चों और पहले से दमा या सांस की बीमारी (Respiratory Diseases) से पीड़ित लोगों के लिए गंभीर समस्या पैदा कर सकती है। डॉक्टरों ने लोगों को सुबह के समय टहलने से बचने, बाहर निकलते समय फेस मास्क (Face Mask) पहनने और आंखों में जलन महसूस होने पर ठंडे पानी से धोने की सलाह दी है।

मौसम का मिजाज: दिन में धूप और रात में ठंड

नवंबर महीने की शुरुआत के साथ मौसम (Weather) में भी दोहरा मिजाज देखा जा रहा है। सुबह और रात के समय गुलाबी ठंड का असर लगातार बढ़ रहा है, वहीं दोपहर में तेज धूप निकलने से लोगों को ठंड से राहत मिल रही है। रविवार को अधिकतम तापमान (Maximum Temperature) 28.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान (Minimum Temperature) 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

मौसम विभाग (Meteorological Department) के पूर्वानुमान के अनुसार, आने वाले दिनों में आसमान में हल्के बादल छाए रह सकते हैं, लेकिन तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। हवा की धीमी गति के कारण आने वाले कुछ दिनों तक प्रदूषण और धुंध से तुरंत राहत मिलने के आसार कम ही नजर आ रहे हैं।

दिवाली पर चांदी के सिक्के खरीदने से पहले सावधान! यूं पहचानें असली और नकली सिक्का

ये भी पढ़ें
diwali fake silver coins

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

3 Nov 2026, 12:25 PM IST

Published on:

Hindi News / Rajasthan / Alwar / अलवर-भिवाड़ी में जहरीली हुई हवा: AQI 300 के पार ‘बहुत खराब’ श्रेणी में, धुंध छाई

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

November Holidays: सरकारी कर्मचारियों की मौज! नवंबर में 12 सरकारी छुट्टियां 

government holidays november 2026
अलवर

राजस्थान पंचायत चुनाव: खैरथल-तिजारा और कोटपूतली-बहरोड़ में मतदान जारी

rajasthan panchayat election voting
अलवर

अलवर में 295 स्कूलों में एक भी विद्यार्थी नहीं, 5वीं-8वीं के परीक्षा फॉर्म से खुली पोल

alwar 295 schools zero enrollment
अलवर

अलवर में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर, AQI 330 पहुंचा; भिवाड़ी भी बेहाल

alwar bhiwadi aqi
अलवर

अलवर: बाला किला का टूटा रास्ता बना आफत, पुजारियों की नो-एंट्री से भगवान के भोग पर संकट

alwar bala quila temple
अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.