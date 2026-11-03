अलवर-भिवाड़ी में जहरीली हुई हवा: AQI 300 के पार ‘बहुत खराब’ श्रेणी में, धुंध छाई

अलवर-भिवाड़ी में जहरीली हुई हवा: AQI 300 के पार (फाइल फोटो-पत्रिका)
राजस्थान के औद्योगिक और सीमावर्ती क्षेत्रों में सर्दी के आगमन के साथ ही वायु प्रदूषण (Air Pollution) ने गंभीर रूप ले लिया है। अलवर और भिवाड़ी दोनों ही शहरों में हवा की गुणवत्ता चिंताजनक स्तर पर पहुंच गई है। रविवार को अलवर का वायु गुणवत्ता सूचकांक (Air Quality Index - AQI) 330 रिकॉर्ड किया गया, जबकि भिवाड़ी में यह आंकड़ा 307 पर पहुंच गया। विशेषज्ञों के अनुसार, 300 से ऊपर का AQI 'बहुत खराब' (Very Poor) श्रेणी में आता है, जो स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है।
अलवर शहर में सुबह से ही प्रदूषण का गहरा असर देखने को मिला। वातावरण में धूल और धुएं के कणों के जमने से घना स्मॉग (Smog) छाया रहा। स्थिति यह थी कि शहर से ऐतिहासिक बाला किला (Bala Quila) तक साफ दिखाई नहीं दे रहा था। हालांकि, दोपहर में धूप खिलने के कारण दृश्यता (Visibility) में थोड़ा सुधार हुआ और एक्यूआई के स्तर में मामूली गिरावट आई, लेकिन सूरज ढलते ही और ठंडी हवाएं चलने पर शाम को प्रदूषण का ग्राफ फिर से तेजी से ऊपर चढ़ गया।
हवा का स्तर खतरनाक स्तर तक पहुंचने के कारण स्वास्थ्य विशेषज्ञ (Health Experts) विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दे रहे हैं। यह जहरीली हवा खासतौर पर बुजुर्गों, बच्चों और पहले से दमा या सांस की बीमारी (Respiratory Diseases) से पीड़ित लोगों के लिए गंभीर समस्या पैदा कर सकती है। डॉक्टरों ने लोगों को सुबह के समय टहलने से बचने, बाहर निकलते समय फेस मास्क (Face Mask) पहनने और आंखों में जलन महसूस होने पर ठंडे पानी से धोने की सलाह दी है।
नवंबर महीने की शुरुआत के साथ मौसम (Weather) में भी दोहरा मिजाज देखा जा रहा है। सुबह और रात के समय गुलाबी ठंड का असर लगातार बढ़ रहा है, वहीं दोपहर में तेज धूप निकलने से लोगों को ठंड से राहत मिल रही है। रविवार को अधिकतम तापमान (Maximum Temperature) 28.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान (Minimum Temperature) 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
मौसम विभाग (Meteorological Department) के पूर्वानुमान के अनुसार, आने वाले दिनों में आसमान में हल्के बादल छाए रह सकते हैं, लेकिन तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। हवा की धीमी गति के कारण आने वाले कुछ दिनों तक प्रदूषण और धुंध से तुरंत राहत मिलने के आसार कम ही नजर आ रहे हैं।
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