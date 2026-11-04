Rajasthan:शादीशुदा जोड़े को जेल भेजने की धमकी देकर मांगी थी रिश्वत, अब तत्कालीन SHO को जेल में गुजारने पड़ेंगे 4 साल

अलवर। शादीशुदा जोड़े को जेल भेजने की धमकी देकर एक लाख रुपए की रिश्वत मांगने के छह साल पुराने मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) कोर्ट ने सख्त फैसला सुनाया है। अदालत ने नारायणपुर थाने क तत्कालीन थानाधिकारी जितेंद्र कुमार और रिश्वत मांगने में बिचौलिए की भूमिका निभाने वाले बलवीर सिंह यादव को दोषी मानते हुए 4-4 साल के कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। एसीबी कोर्ट की जज अनु चौधरी ने यह फैसला सुनाया। मामला वर्ष 2020 का है।