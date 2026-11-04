झिरी मानचित्र विवाद: 60 दिन में प्रमाणित मानचित्र जारी करें जिला कलक्टर- हाईकोर्ट  का आदेश

दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने जिला कलक्टर को 60 दिन में प्रमाणित मानचित्र जारी करने के निर्देश दिए। हालांकि एसडीएम थानागाजी अरविंद कविया का कहना है कि एएजी ने कोर्ट में प्रशासन का पक्ष प्रमुखता से रखा। याचिकाकर्ता 60 दिन में अपना प्रकरण जिला कलक्टर के समक्ष प्रस्तुत करेगा। इसके आधार पर जिला कलक्टर आगे निर्णय लेंगी। कोर्ट ने इसी के साथ मामले का निस्तारण कर दिया। अब इस आदेश के बाद झिरी गांव के लोगों की नजर जिला प्रशासन की कार्रवाई पर है। प्रमाणित मानचित्र जारी होने से जमीनों की सही नापजोख और रिकॉर्ड से जुड़ी स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है।