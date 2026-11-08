‘दुखद… पीड़ादायक… अपूरणीय क्षति’; भरोसेमंद विधायक डॉ. जसवंत यादव के निधन पर भावुक हुईं वसुंधरा राजे, जानिए क्या कहा?

पूर्व सीएम राजे ने शोक संदेश में लिखा, "पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद एवं बहरोड़ विधायक श्री डॉ. जसवंत यादव जी के निधन का समाचार अत्यंत दुःखद एवं पीड़ादायक है। डॉ. जसवंत यादव जी ने अपने लंबे राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन में जनसेवा को सर्वोपरि रखते हुए क्षेत्र के विकास और जनकल्याण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जनहित के प्रति उनका समर्पण और जनता से उनका जुड़ाव सदैव स्मरणीय रहेगा। उनका निधन भाजपा परिवार के लिए अपूरणीय क्षति है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान प्रदान करें तथा शोकाकुल परिजनों एवं समर्थकों को इस असीम दुख को सहन करने की शक्ति दें। ॐ शांति!"