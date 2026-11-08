Diwali 2026: पटाखे जलाएं, लेकिन होश में… दीपावली पर अस्पतालों ने संभाल लिया ‘इमरजेंसी मोर्चा’

जयपुर। दीपावली खुशियों, रोशनी और उत्साह का पर्व है, लेकिन थोड़ी सी असावधानी कई परिवारों के लिए परेशानी का कारण भी बन सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए एसएमएस अस्पताल सहित प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। बर्न आइसीयू, एचडीयू और वार्ड में अतिरिक्त बेड आरक्षित रखे गए हैं, जबकि प्लास्टिक सर्जन, नेत्र रोग विशेषज्ञ और ट्रॉमा विशेषज्ञ 24 घंटे उपलब्ध रहेंगे। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि पटाखे जलाते समय सावधानी बरतें, क्योंकि दुर्घटना से बचाव ही सबसे बड़ा उपचार है।