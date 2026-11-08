जयपुर में खतरनाक स्टंटबाजी, SUV की रफ्तार देख सहमे लोग; बाल-बाल बचा युवक

जयपुर। सोशल मीडिया पर वीडियो पर लाइक, व्यूज बटोरने का जुनून अब शहर की सड़कों पर लोगों की जान के लिए खतरा बनने लगा है। वैशाली नगर के आम्रपाली सर्कल पर एक ब्लैक एसयूवी चालक ने अलसुबह बीच चौराहे पर गाड़ी को एक ही जगह तेजी से घुमाते हुए करीब दस चक्कर लगाए। इस दौरान सड़क पर धूल और धुएं के बीच एसयूवी की रफ्तार देखकर आसपास मौजूद लोग सहम गए। स्टंट का वीडियो बना रहा एक युवक गाड़ी की चपेट में आने से बाल-बाल बचा।