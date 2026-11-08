‘राजस्थान की कर्मभूमि से आगाज़, जयपुर में गुजारे 10 साल’, 100वें वर्ष में प्रवेश करने पर जानिए लालकृष्ण आडवाणी की ख़ास बातें

भारत रत्न लालकृष्ण आडवाणी के शतायु होने पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी बधाई सन्देश के ज़रिये अपनी प्रतिक्रिया दी। सोशल मीडिया पोस्ट पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आडवाणी पर लिखे विशेष आलेख का ज़िक्र किया। उन्होंने लिखा, ''भारत रत्न श्रद्धेय लालकृष्ण आडवाणी के जन्मदिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लिखा गया आलेख उनके प्रेरणादायी जीवन, राष्ट्र एवं संगठन के प्रति समर्पण और भारतीय राजनीति में उनके अतुलनीय योगदान को भावपूर्ण रूप से प्रस्तुत करता है। श्रद्धेय आडवाणी जी का अनुभव, मार्गदर्शन और राष्ट्र सेवा की प्रतिबद्धता आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरित करती रहेगी। माननीय प्रधानमंत्री के इस विशेष आलेख को अवश्य पढ़ें।''