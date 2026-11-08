ईवी की दौड़ में राजस्थान आगे: दोपहिया से लेकर कमर्शियल वाहनों तक बढ़ा दायरा

जयपुर. राजस्थान में इलेक्ट्रिक वाहनों का बाजार तेजी से विस्तार कर रहा है। पेट्रोल-डीजल वाहनों के बीच ईवी अपनी मजबूत जगह बना रहे हैं। दोपहिया से लेकर यात्री और कमर्शियल वाहनों तक इलेक्ट्रिक विकल्पों की हिस्सेदारी बढ़ी है। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (फाडा) की अक्टूबर 2026 की वाहन रिटेल रिपोर्ट में यह तस्वीर सामने आई है।