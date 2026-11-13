National Alwar Physiocon 2026: अलवर में 14-15 नवंबर को जुटेंगे देशभर के फिजियोथेरेपी विशेषज्ञ

सम्मेलन का मुख्य कार्यक्रम 15 नवंबर को प्रताप ऑडिटोरियम में आयोजित होगा। आयोजन समिति के अध्यक्ष और लॉर्ड्स स्कूल ऑफ फिजियोथेरेपी के डीन डॉ. सचिन अग्रवाल ने बताया कि सम्मेलन का उद्देश्य फिजियोथेरेपी के क्षेत्र में हो रहे नए वैज्ञानिक शोध, आधुनिक उपचार तकनीकों और विशेषज्ञों के अनुभवों को एक राष्ट्रीय मंच पर लाना है। इससे विद्यार्थियों और चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े लोगों को भी नई जानकारियां मिलेंगी।