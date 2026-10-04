Seva Setu Abhiyan: 7-16 अक्टूबर तक जेडीए आयोजित करेगा जोनवार शिविर, समस्याओं का मौके पर होगा निस्तारण, जानें शेड्यूल

7 अक्टूबर को जोन 19, 21, PRN एवं 14,

8 अक्टूबर को जोन A, 11, 17 एवं 7,

9 अक्टूबर को जोन B, 12, 22 एवं 8,

10 अक्टूबर को जोन C, 13, 16 एवं 9,

12 अक्टूबर को PRN, 14, 23 एवं 24,

13 अक्टूबर को जोन 7, 15, 25 एवं 11,

14 अक्टूबर को जोन 8, 18, B एवं 12,

15 अक्टूबर को जोन 9, 19, 21 एवं 14 तथा

16 अक्टूबर को जोन 10, 20, 22 एवं PRN के शिविर आयोजित किए जाएंगे।