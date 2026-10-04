Rajasthan : ‘मुख्यमंत्री के गृह जिले में सुपोषण न्यूट्री किट योजना बेहाल’, अशोक गहलोत ने भजनलाल सरकार से मांगा जवाब

राजस्थान में गर्भवती महिलाओं के पोषण की निगरानी के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग की मैटरनल न्यूट्रिशन ट्रैकिंग योजना बनाई गई। इसे गोद भराई जैसी रस्मों से जोड़ा गया है ताकि मां का हीमोग्लोबिन स्तर सही रहे और नवजात का वजन कम न हो। मुख्य फोकस गर्भावस्था से शुरुआती 1000 दिनों पर है। आंगनवाड़ियों को वैज्ञानिक पोषण केंद्र बनाया जा रहा है। इस योजना को पोषण ट्रैकर ऐप से जुड़ा गया है, जिसमें रियल-टाइम पंजीकरण, पोषण वितरण और निगरानी होती है।