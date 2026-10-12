Ground Report: पाली के 4 बांधों की बदलेगी तस्वीर: 7 करोड़ से रुकेगा पानी का रिसाव, जानें किन क्षेत्रों को मिलेगा फायदा

Pali Dam Repair: पाली जिले में बांधों से बहकर व्यर्थ जाने वाले पानी और सीपेज से होने वाले जल नुकसान को रोकने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए जिले के चार बांधों और उनसे जुड़ी नहरों का जीर्णोद्धार करवाया जाएगा। जल संसाधन विभाग की ओर से इन कार्यों पर 702.69 लाख रुपए यानी करीब 7.03 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। हेमावास, बाणियावास, तखतगढ़ और सिंदरू बांध पर होने वाले इन कार्यों का उद्देश्य पानी के रिसाव को कम करना, बांधों की मजबूती बढ़ाना और उपलब्ध जल का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना है।