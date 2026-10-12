12 अक्टूबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

पाली

Ground Report: पाली के 4 बांधों की बदलेगी तस्वीर: 7 करोड़ से रुकेगा पानी का रिसाव, जानें किन क्षेत्रों को मिलेगा फायदा

पाली जिले में जल संरक्षण और पानी की बर्बादी रोकने के लिए जल संसाधन विभाग 702.69 लाख रुपए की लागत से 4 प्रमुख बांधों हेमावास, बाणियावास, तख्तगढ़ और सिंदूरू का जीर्णोद्धार करेगा। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बांधों से पानी के रिसाव को रोकना, बांधों की पाल को मजबूत करना और पानी का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना है।
2 min read
Google source verification

पाली

image

Arvind Rao

Oct 12, 2026

pali dam repair

पाली शहर के निकटवर्ती स्थित हेमावास बांध (पत्रिका फोटो)

Pali Dam Repair: पाली जिले में बांधों से बहकर व्यर्थ जाने वाले पानी और सीपेज से होने वाले जल नुकसान को रोकने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए जिले के चार बांधों और उनसे जुड़ी नहरों का जीर्णोद्धार करवाया जाएगा। जल संसाधन विभाग की ओर से इन कार्यों पर 702.69 लाख रुपए यानी करीब 7.03 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। हेमावास, बाणियावास, तखतगढ़ और सिंदरू बांध पर होने वाले इन कार्यों का उद्देश्य पानी के रिसाव को कम करना, बांधों की मजबूती बढ़ाना और उपलब्ध जल का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना है।

इन कार्यों के तहत कहीं कच्ची नहर को पक्का किया जाएगा, तो कहीं टो-ड्रेन बनाकर सीपेज की समस्या दूर की जाएगी। इसके अलावा बांधों की पाल को मजबूत करने और नहरों की मरम्मत पर भी जोर दिया जाएगा। इससे जल संरक्षण के साथ सिंचाई व्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है।

पाल की चौड़ाई बढ़ेगी, बांधों को मिलेगी मजबूती

तखतगढ़ और सिंदरू बांध की पाल की चौड़ाई बढ़ाकर 3 से 4.5 मीटर की जाएगी। इसके साथ ही पाल पर पीचिंग का कार्य भी करवाया जाएगा, जिससे उसकी मजबूती बढ़ सके। बांधों से जुड़ी नहरों की मरम्मत भी प्रस्तावित है। इन कार्यों से जल संरचनाओं की स्थिति में सुधार होने के साथ पानी के बेहतर प्रबंधन में मदद मिलेगी।

हेमावास बांध की कच्ची नहर होगी पक्की

पाली शहर के पास स्थित हेमावास बांध की तीन किलोमीटर लंबी गुलाबपुरा माइनर फिलहाल कच्ची है। इसे पक्का किया जाएगा। इससे नहर से होने वाले पानी के रिसाव में कमी आएगी और सिंचाई के लिए अधिक पानी उपलब्ध हो सकेगा।

वहीं, बाणियावास बांध पर सीपेज की समस्या के समाधान के लिए तीन किलोमीटर लंबी टो-ड्रेन बनाई जाएगी। इसके अलावा ओवरफ्लो स्लूस गेट की मरम्मत और मिट्टी की पाल को दुरुस्त करने का कार्य भी किया जाएगा। इससे आसपास के गांवों में सीपेज के कारण पानी भरने की समस्या से राहत मिलने की उम्मीद है।

टेंडर प्रक्रिया शुरू, जल संरक्षण पर जोर

हेमावास और बाणियावास बांध की मरम्मत तथा नहरों से जुड़े कार्यों के लिए जल संसाधन विभाग ने टेंडर आमंत्रित किए हैं। विभाग का लक्ष्य सीपेज से होने वाले जल नुकसान को कम करना और उपलब्ध पानी का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना है। शंकरलाल राठौड़, अधिशासी अभियंता, जल संसाधन विभाग, पाली के अनुसार, इन कार्यों से बांधों और नहरों की स्थिति बेहतर बनाने के साथ जल संरक्षण को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।

हरियाणा से राजस्थान पहुंच रही सस्ती शराब, पंचायत चुनाव से पहले झुंझुनूं के सीमावर्ती गांवों में क्यों बढ़ा तस्करी का डर?

ये भी पढ़ें
jhunjhunu haryana border illegal liquor

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

12 Oct 2026 04:16 pm

Published on:

12 Oct 2026 04:16 pm

Hindi News / Rajasthan / Pali / Ground Report: पाली के 4 बांधों की बदलेगी तस्वीर: 7 करोड़ से रुकेगा पानी का रिसाव, जानें किन क्षेत्रों को मिलेगा फायदा

बड़ी खबरें

View All

पाली

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

पाली में दावत के बाद एक साथ 250 लोगों की बिगड़ी तबीयत, मच गया हड़कंप; कई बच्चों की हालत गंभीर

Pali Food Poisoning
पाली

Pali Election : पाली मेयर चुनाव में किसने किया था खेला? कांग्रेस की कलह जयपुर पहुंची, 29 पार्षदों ने खोला मोर्चा

pali congress discord reaches jaipur 29 councilors opened front
पाली

Pali : ‘समस्या आए तो सरकार के पास आएं, समाधान होगा’, उद्यमियों से सीएम भजनलाल ने कही बड़ी बात

cm bhajanlal said entrepreneurs problem approach government solution
पाली

Pali News: जिस बस से उतरा, उसी ने रौंदा, घटनास्थल पर हुई बुजुर्ग की मौत

pali accident
पाली

पाली न्यूज: खून से लथपथ मिली थी चाची की लाश, घर में घुसकर चाकू से किया था कत्ल; भतीजे को उम्रकैद

pali murder case
पाली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.