यूआईटी ने भी निम्न और कमजोर आय वर्ग के परिवारों को सस्ती दर पर भूखंड उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शहर की पहली आवासीय योजना कृष्णा नगर विकसित की। खेतावास औद्योगिक क्षेत्र के पास करीब 96 बीघा में फैली इस योजना में 651 परिवारों को भूखंड आवंटित भी कर दिए गए, लेकिन विडंबना देखिए कि चार साल बाद भी यहां घर बसने का इंतजार है। वजह है बुनियादी सुविधाओं का अभाव। योजना में सड़कों और चारदीवारी के अलावा कुछ नहीं हुआ। पेयजल और बिजली की व्यवस्था अब तक अधूरी है। ऐसे में भूखंड मिलने के बावजूद आवंटी यहां अपने आशियाने का सपना साकार नहीं कर पा रहे हैं।