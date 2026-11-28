प्रधान चुनाव को लेकर पंचायत समिति सभागार में निर्धारित समयानुसार चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई। प्रधान पद के लिए भाजपा की ओर से मादाराम मीणा तथा कांग्रेस की ओर से विमला कुमारी मीणा ने नामांकन पत्र प्रस्तुत किए। रिटर्निंग अधिकारी कालूराम कुमार की मौजूदगी में नामांकन पत्रों की जांच की गई, जिसमें दोनों प्रत्याशियों के नामांकन सही पाए गए। इसके बाद दोपहर 3 बजे मतदान प्रक्रिया शुरू हुई। दोपहर 3 बजकर 2 मिनट पर कांग्रेस प्रत्याशी विमला कुमारी मतदान के लिए पहुंचीं। उनके बाद भाजपा प्रत्याशी मादाराम मीणा भी मतदान कक्ष पहुंचे। भाजपा के चारों सदस्यों और तीन निर्दलीय सदस्यों को भी एक साथ पंचायत समिति परिसर लाया गया, जहां सभी ने बारी-बारी से मतदान किया। इसके बाद कांग्रेस के 14 सदस्यों ने भी एक साथ पहुंचकर मतदान किया।