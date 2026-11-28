गोयली चौराहा शहर का प्रमुख एंट्री पॉइंट होने के कारण यहां चौबीसों घंटे भारी वाहनों, बसों और दुपहिया वाहनों का दबाव रहता है। बैठने की उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण यात्री मुख्य सड़क किनारे ही खड़े रहने को मजबूर हैं। वहीं, यातायात प्रबंधन की लापरवाही भी साफ देखी जा रही है, शुक्रवार दोपहर में भारी आवाजाही के बावजूद इस मुख्य चौराहे पर यातायात संभालने के लिए कोई पुलिसकर्मी भी नजर नहीं आया।