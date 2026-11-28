पूजा-अर्चना, महाआरती व धार्मिक अनुष्ठान हुआ। इसके बाद माता के मंगल गीतों, जयकारों और गाजे-बाजों के साथ जयनारायण सीपा परिवार की ओर से पांचों मंदिरों के शिखर पर धर्म ध्वजा चढ़ाई गई। मेले की पूर्व संध्या पर मंदिर प्रांगण में भजन संध्या का आयोजन हुआ। भजन गायिका सोनू सिसोदिया एंड पार्टी ने गणपति वंदना से भजनों की शुरुआत की। सोनू सिसोदिया ने गली-गली गाने लगी, ऐसी लागी लगन... मीरा हो गई मगन..., लक्ष्मण जैसा भाई, वन चले राम रघुराई..., ॐ नमः शिवाय, ओ भोलेनाथ शेष नाग लिपटाइयो..., एक राधा एक मीरा..., सांसों की माला में सिमरूं मैं पी का नाम... समेत माताजी व रामदेवजी के एक से बढ़कर एक भजनों से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। भजन गायक महेंद्र गोयल लालराई ने भी देर रात तक भजन पेश किए। इस दौरान अतिथियों का सम्मान किया गया और भजन संध्या का लाइव प्रसारण भी किया गया।