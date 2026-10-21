Bhilwara Zila Parishad Chunav 2026: जिला परिषद और 9 पंचायत समितियों के लिए कल होगा मतदान, 1110 बूथों पर पड़ेंगे वोट

जिला परिषद की 28 सीटों पर 72 प्रत्याशी मैदान में हैं। वहीं, 9 पंचायत समितियों के 177 वार्डों में 466 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। इस तरह पहले चरण में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के कुल 538 प्रत्याशियों की किस्मत मतदान के बाद तय होगी। चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर के साथ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (रालोपा), बहुजन समाज पार्टी (बसपा) और निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है।