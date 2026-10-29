Rajasthan: कपड़ा व्यापारी मामा-भांजे की सड़क हादसे में मौत, कार के उड़े परखच्चे, परिवार में मातम

पुलिस के अनुसार पाली के देवजी का बास निवासी पंकज सांड (43) पुत्र सम्पतराज सांड अपने भांजे पाली के डेंडों का बास निवासी यश (22) पुत्र मुकेश चौपड़ा के साथ गुरुवार सुबह 5 बजे कार से अहमदाबाद रवाना हुए थे। भुजेला हाईवे पर अचानक मवेशी आ गए। जिन्हें बचाने के लिए जैसे ही कट लिया कार आगे चल रहे ट्रेलर से टकरा गई। गाड़ी पंकज चला रहे थे जबकि यश पास वाली सीट पर बैठा था। हादसा इतना जबरदस्त था कि दोनों एयरबैग खुल गए। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची तथा दोनों को कार से बाहर निकाला। सूचना पर पाली से उगमराज सांड सहित कई रिश्तेदार भी मौके पर पहुंचे। शाम को दोनों के शव टैगोर नगर लेकर आए।