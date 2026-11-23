Jalore Zila Pramukh : जालोर. जिला परिषद में उप जिला प्रमुख पद को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज होने लगी है। मुस्लिम वेलफेयर सोसायटी जालोर ने जिला परिषद वार्ड संख्या 2 से निर्वाचित कांग्रेस सदस्य मौलाना मीर मोहम्मद को उप जिला प्रमुख बनाने की मांग उठाई है। इस संबंध में सोसायटी के अध्यक्ष एवं जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष जुल्फिकार अली भुट्टो ने पूर्व मंत्री पुखराज पाराशर को पत्र भेजकर मांग रखी है। पत्र में जुल्फिकार अली भुट्टो ने लिखा कि वर्तमान पंचायत राज चुनाव में कांग्रेस पार्टी को सफलता मिली है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज ने जाति-धर्म का भेदभाव किए बिना कांग्रेस के प्रत्याशियों को समर्थन दिया है। समाज वर्षों से कांग्रेस के साथ खड़ा रहा है, लेकिन अब तक जिला परिषद में जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख जैसे महत्वपूर्ण पदों पर मुस्लिम समाज को प्रतिनिधित्व नहीं मिला है।