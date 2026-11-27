Jalore Pradhan Election Result : जालोर। पंचायत राज चुनाव के तहत शुक्रवार को प्रधान के चुनाव में 14 पंचायत समिति क्षेत्र में से 12 में कांग्रेस के प्रधान निर्वाचित हुए, जबकि भाजपा को दो प्रधान से ही संतोष करना पड़ा। जालोर पंचायत समिति क्षेत्र में कांग्रेस को बहुमत होने के बावजूद क्रॉस वोटिंग का खामियाज भुगतना पड़ा। यहां भाजपा की दुर्गाकंवर को 3 वोट से जीत मिली, जबकि पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव में कांग्रेस के 13 सदस्य तो भाजपा के 10 सदस्य जीते थे। विवादों के बीच चर्चित आहोर प्रधान की सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की।