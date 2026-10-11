Rajasthan Panchayat Chunav: झुंझुनूं जिले में 23 जनप्रतिनिधि अयोग्य घोषित, नहीं लड़ सकेंगे पंचायत चुनाव

इसके अलावा टमकोर के पूर्व सरपंच विजय कुमार भंसाली, पूर्व वार्ड पंच हनुमान और ताराचंद, अगवाना खुर्द की पूर्व सरपंच पुष्पा देवी, शिमला के धर्मेंद्र यादव, उदामंडी की राजबाला और बड़बड़ की मुकेश देवी के नाम भी सूची में हैं। सूची में बड़ागांव के राजेंद्र, चूड़ी चतरपुरा के गिरवर सिंह, कोलिंडा की सुधेश देवी, इन्द्रपुरा के मनोहरलाल सैनी, उदावास की सुमन देवी, बेरला के वीर सिंह खरड़िया, झेरली की अनूप देवी और पातुसरी की सुप्यार देवी भी शामिल हैं।