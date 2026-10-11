Rajasthan Panchayat Chunav: झुंझुनूं जिले में 23 जनप्रतिनिधि अयोग्य घोषित, नहीं लड़ सकेंगे पंचायत चुनाव

Rajasthan Panchayat Chunav 2026 (Photo-AI)
Rajasthan Panchayat Chunav 2026: झुंझुनूं: राजस्थान में पंचायती राज चुनाव की सरगर्मियों के बीच झुंझुनूं जिले से बड़ी खबर सामने आई है। जिले के 23 पूर्व सरपंचों और पूर्व वार्ड पंचों को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया गया है। इस कार्रवाई के बाद संबंधित जनप्रतिनिधियों के चुनाव लड़ने पर रोक लग गई है। चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे दावेदारों के लिए यह बड़ा झटका माना जा रहा है।
यह कार्रवाई पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित पिछले छह वर्षों में पारित आदेशों के तहत की गई है। जयपुर संभागीय आयुक्त कार्यालय की ओर से जारी सूची के आधार पर झुंझुनूं जिला निर्वाचन अधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
झुंझुनूं जिला कलक्टर की ओर से 28 सितंबर 2026 को जारी पत्र में रिटर्निंग ऑफिसर (पंचायत समिति), समस्त उपखंड मजिस्ट्रेट, सहायक कलक्टर नवलगढ़ और तहसीलदारों को निर्देशित किया गया है कि वे जारी सूची के अनुसार नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करें।
सूची में शामिल जनप्रतिनिधियों को पंचायत राज संस्थाओं के विरुद्ध पारित आदेशों के आधार पर निर्वाचन के लिए अयोग्य घोषित किया गया है। ऐसे मामलों में संबंधित आदेश, अयोग्यता का आधार और प्रतिबंध की अवधि महत्वपूर्ण होती है। आगामी पंचायत चुनावों के मद्देनजर इस कार्रवाई को अहम माना जा रहा है।
जारी सूची में जिले के अलग-अलग गांवों के पूर्व सरपंचों और पूर्व वार्ड पंचों के नाम शामिल हैं। इनमें महनसर की पूर्व सरपंच कुदरत बानो, बागोरिया की ढाणी के फूलाराम सैनी, घड़साना कलां की अनिता देवी, रवां की रेखा जेवरिया, जाखोद के विक्रम जाखोदियां, शेखसर के हरीराम और मानोता कलां के पूर्व पंच रोहिताश शामिल हैं।
इसके अलावा टमकोर के पूर्व सरपंच विजय कुमार भंसाली, पूर्व वार्ड पंच हनुमान और ताराचंद, अगवाना खुर्द की पूर्व सरपंच पुष्पा देवी, शिमला के धर्मेंद्र यादव, उदामंडी की राजबाला और बड़बड़ की मुकेश देवी के नाम भी सूची में हैं। सूची में बड़ागांव के राजेंद्र, चूड़ी चतरपुरा के गिरवर सिंह, कोलिंडा की सुधेश देवी, इन्द्रपुरा के मनोहरलाल सैनी, उदावास की सुमन देवी, बेरला के वीर सिंह खरड़िया, झेरली की अनूप देवी और पातुसरी की सुप्यार देवी भी शामिल हैं।
पंचायती राज चुनाव से पहले अयोग्यता से जुड़े मामलों में हुई इस कार्रवाई के बाद जिले में चुनावी गतिविधियों के बीच हलचल बढ़ गई है। संबंधित अधिकारियों को सूची के अनुसार नियमों के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे संभावित उम्मीदवारों के लिए अपनी पात्रता और संबंधित आदेशों की स्थिति जानना महत्वपूर्ण होगा।
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