जालोर अमृत देवासी हत्याकांड: 3 साल बाद भी नहीं मिला इंसाफ, मां और 80 साल की नानी 7 दिन से भूख हड़ताल पर

मामला 27 जून 2023 का है। जालोर जिले के भैंसवाड़ा गांव निवासी अमृत देवासी अपने रिश्तेदार की बारात में शामिल होने खारा गांव गया था। बारात के दौरान वह संदिग्ध परिस्थितियों में अचानक लापता हो गया। अगले दिन खारा गांव के एक तालाब में उसका शव उतराता हुआ मिला। इसके बाद परिजनों ने अमृत की हत्या किए जाने की आशंका जताई और पुलिस से मामले का खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। करीब तीन साल बाद भी कार्रवाई का इंतजार कर रहा परिवार अब भूख हड़ताल के जरिए न्याय की मांग उठा रहा है।