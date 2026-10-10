राजस्थान पंचायत चुनाव: ऐसी ग्राम पंचायत जहां के ग्रामीण एक-दूसरे को ही नहीं जानते

भागलभीम ग्राम पंचायत में भीनमाल ग्रामीण क्षेत्र की दर्जनों ढाणियां शामिल है। इसमें भागलभीम रोड स्थित मालियों की ढाणी, सुगर नाड़ी, निम्बोड़ा रोड परमारों की ढाणी, करड़ा रोड पांच कुआं की ढाणी, बाकलियों की ढाणी, रोडो की ढाणी, हातमताई ढाणी, तलका भील की ढाणी, सुरता की ढाणी, रणजी का गोलिया, मालियों की ढाणी व पुरोहितों की ढाणी शामिल है। यह ढाणियां भीनमाल शहर के चारो तरफ बसी हुई है। नया राजस्व गांव नहीं होने से ग्राम पंचायत भौगोलिक क्षेत्र से तो काफी बढ़ा एरिया है, लेकिन नई ग्राम पंचायत नहीं बन पाई है।