10 अक्टूबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जोधपुर

राजस्थान पंचायत चुनाव: जोधपुर संभाग के 7 जिलों में 29 पूर्व सरपंच, उप सरपंच व वार्ड पंच अयोग्य घोषित

राजस्थान पंचायत चुनाव: जोधपुर संभाग के 7 जिलों में 29 पूर्व सरपंच, उप सरपंच व वार्ड पंचों अयोग्य घोषित किया गया है।
2 min read
Google source verification

जोधपुर

image

Santosh Trivedi

Oct 10, 2026

rajasthan panchayat polls

Rajasthan Panchayat Election 2026 (Patrika File Photo)

जोधपुर। राजस्थान में पंचायत चुनाव की गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं। गांव-गांव में नए-नए दावेदार सामने आ रहे हैं। उधर, जोधपुर संभाग के सात जिलों में 29 पूर्व सरपंच, पूर्व उप सरपंच व पूर्व वार्ड पंचों को अयोग्य घोषित कर दिया गया है।

इनके अलावा 20 अन्य के संबंध में परिनिर्णय लेखबद्ध किए जा चुके हैं। इस संबंध में पंचायती राज विभाग के साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग व जिला निर्वाचन अधिकारी को सूची भिजवाई गई है। जिसके चलते पांच साल तक यह जनप्रतिनिधि चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।

निर्वाचन आयोग ने मांगी अयोग्य की सूचना

पंचायत चुनाव की हलचल शुरू होने के साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग ने गत माह राज्य के संभागीय आयुक्तों को पत्र भेजकर अयोग्य जनप्रतिनिधियों के संबंध में सूचना मांगी थी। संभागीय आयुक्त कार्यालय से अयोग्य व परिनिर्णय लेखबद्ध वलो जनप्रतिनिधियों के संबंध में संभाग के सभी जिला निर्वचन अधिकारी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी को सूची भिजवाई है।

बकाया और विभिन्न जांच के चलते अयोग्य

अयोग्य घोषित होने वाले जनप्रतिनिधियों में पूर्व सरपंच, पूर्व उप सरपंच और पूर्व वार्ड पंच शामिल हैं। जिनके संबंध में कार्यकाल के दौरान वित्तीय अनियमितताएं सामने आईं थी। साथ ही भ्रष्टाचार व अन्य शिकायतें व बकाया राशि वाले भी शामिल हैं।

बाड़मेर-जैसलमेर में एक भी अयोग्य नहीं

जोधपुर संभाग के सीमावर्ती जिले बाड़मेर और जैसलमेर में पंचायत चुनाव से जुड़े एक भी जनप्रतिनिधि अयोग्य घोषित नहीं है। न ही किसी के खिलाफ परिनिर्णय लेखबद्ध है।

सर्वाधिक पाली, सिरोही व जालोर में अयोग्य

अयोग्य व परिनिर्णय लेखबद्ध करने वाले जनप्रतिनिधि सबसे अधिक पाली में है, जहां 17 में से 12 अयोग्य व 5 के खिलाफ परिनिर्णय लेखबद्ध किए जा चुके हैं। वहीं, सिरोही में 13 जनजप्रतिनिधि हैं। इनमें 9 अयोग्य व 4 के खिलाफ परिनिर्णय लेखबद्ध हैं। इसके अलावा जालोर में 7 अयोग्य व पांच के खिलाफ परिनिर्णय लेखबद्ध हैं।

संभाग के किन जिलों में अयोग्य व परिनिर्णय लेखबद्ध

जिलाअयोग्यपरिनिर्णय लेखबद्ध
जोधपुर14
फलोदी03
बालोतरा02
पाली125
जालोर75
सिरोही94
कुल2923

नोट: यह सूची पंचायतीराज विभाग को संभागीय आयुक्त कार्यालय से भेजी गई है।

सीकर पंचायत चुनाव: भाजपा में टिकट वितरण से पहले माहौल गर्माया, गुटबाजी पर सीएम ने चेताया

ये भी पढ़ें
rajasthan bjp mission panchayat cm bhajanlal sharma tours 2026

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

राजस्थान पंचायत चुनाव 2026

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

10 Oct 2026 12:17 pm

Published on:

10 Oct 2026 12:17 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / राजस्थान पंचायत चुनाव: जोधपुर संभाग के 7 जिलों में 29 पूर्व सरपंच, उप सरपंच व वार्ड पंच अयोग्य घोषित

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान पंचायत चुनाव 2026

Rajasthan News: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देखा ‘अंतरराष्ट्रीय’ वायु सेनाओं का दम, सारंग टीम के हैरतअंगेज करतबों से गूंजा आसमान

rajnath singh attends tarang shakti 2026 exercise in jodhpur
जोधपुर

Rajasthan Panchayat Election: राजस्थान में सरपंच चुनाव लड़ने की चाह, मध्य प्रदेश से चुराया 1 करोड़ का सोना- धरा गया

jodhpur man steals gold from indore friend for sarpanch election
जोधपुर

SI प्रमोशन के लिए 2KM दौड़े ASI दुर्गाराम की हार्ट अटैक से मौत, फिजिकल टेस्ट देने बाड़मेर से जोधपुर आए थे

ASI Durga Ram
जोधपुर

Rajasthan: मसाज के बहाने महिला का बन रहा था आपत्तिजनक वीडियो, AC पर नजर पड़ते ही मचा बवाल

Beauty Parlour Video
जोधपुर

जोधपुर: ‘मुंबई एयरपोर्ट पर फंसी हूं…’, व्हाट्सएप पर आई ‘लंदन वाली गर्लफ्रेंड’ की कॉल और खाते से उड़ गए लाखों

jodhpur cyber crime
जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.