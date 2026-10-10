राजस्थान पंचायत चुनाव: जोधपुर संभाग के 7 जिलों में 29 पूर्व सरपंच, उप सरपंच व वार्ड पंच अयोग्य घोषित

पंचायत चुनाव की हलचल शुरू होने के साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग ने गत माह राज्य के संभागीय आयुक्तों को पत्र भेजकर अयोग्य जनप्रतिनिधियों के संबंध में सूचना मांगी थी। संभागीय आयुक्त कार्यालय से अयोग्य व परिनिर्णय लेखबद्ध वलो जनप्रतिनिधियों के संबंध में संभाग के सभी जिला निर्वचन अधिकारी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी को सूची भिजवाई है।