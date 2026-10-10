राजस्थान पंचायत चुनाव: जोधपुर संभाग के 7 जिलों में 29 पूर्व सरपंच, उप सरपंच व वार्ड पंच अयोग्य घोषित

Rajasthan Panchayat Election 2026 (Patrika File Photo)
जोधपुर। राजस्थान में पंचायत चुनाव की गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं। गांव-गांव में नए-नए दावेदार सामने आ रहे हैं। उधर, जोधपुर संभाग के सात जिलों में 29 पूर्व सरपंच, पूर्व उप सरपंच व पूर्व वार्ड पंचों को अयोग्य घोषित कर दिया गया है।
इनके अलावा 20 अन्य के संबंध में परिनिर्णय लेखबद्ध किए जा चुके हैं। इस संबंध में पंचायती राज विभाग के साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग व जिला निर्वाचन अधिकारी को सूची भिजवाई गई है। जिसके चलते पांच साल तक यह जनप्रतिनिधि चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।
पंचायत चुनाव की हलचल शुरू होने के साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग ने गत माह राज्य के संभागीय आयुक्तों को पत्र भेजकर अयोग्य जनप्रतिनिधियों के संबंध में सूचना मांगी थी। संभागीय आयुक्त कार्यालय से अयोग्य व परिनिर्णय लेखबद्ध वलो जनप्रतिनिधियों के संबंध में संभाग के सभी जिला निर्वचन अधिकारी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी को सूची भिजवाई है।
अयोग्य घोषित होने वाले जनप्रतिनिधियों में पूर्व सरपंच, पूर्व उप सरपंच और पूर्व वार्ड पंच शामिल हैं। जिनके संबंध में कार्यकाल के दौरान वित्तीय अनियमितताएं सामने आईं थी। साथ ही भ्रष्टाचार व अन्य शिकायतें व बकाया राशि वाले भी शामिल हैं।
जोधपुर संभाग के सीमावर्ती जिले बाड़मेर और जैसलमेर में पंचायत चुनाव से जुड़े एक भी जनप्रतिनिधि अयोग्य घोषित नहीं है। न ही किसी के खिलाफ परिनिर्णय लेखबद्ध है।
अयोग्य व परिनिर्णय लेखबद्ध करने वाले जनप्रतिनिधि सबसे अधिक पाली में है, जहां 17 में से 12 अयोग्य व 5 के खिलाफ परिनिर्णय लेखबद्ध किए जा चुके हैं। वहीं, सिरोही में 13 जनजप्रतिनिधि हैं। इनमें 9 अयोग्य व 4 के खिलाफ परिनिर्णय लेखबद्ध हैं। इसके अलावा जालोर में 7 अयोग्य व पांच के खिलाफ परिनिर्णय लेखबद्ध हैं।
|जिला
|अयोग्य
|परिनिर्णय लेखबद्ध
|जोधपुर
|1
|4
|फलोदी
|0
|3
|बालोतरा
|0
|2
|पाली
|12
|5
|जालोर
|7
|5
|सिरोही
|9
|4
|कुल
|29
|23
नोट: यह सूची पंचायतीराज विभाग को संभागीय आयुक्त कार्यालय से भेजी गई है।
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