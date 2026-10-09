सीकर पंचायत चुनाव: भाजपा में टिकट वितरण से पहले माहौल गर्माया, गुटबाजी पर सीएम ने चेताया

भाजपा में पिछले कई महीने से अंदरखाने में गुटबाजी का दौर चल रहा है। पिछले दिनों एक वरिष्ठ नेता के पंचायत चुनाव के सर्वे के लिए अपने स्तर पर टीमें बनाने से सियासी विवाद शुरू हो गया। इस मामले से भाजपा में टिकट वितरण से पहले माहौल गर्मा गया। बैठक में संगठन पदाधिकारियों ने कहा कि आपस में तालमेल ठीक होने पर ही कांग्रेस को शेखावाटी में चित्त कर सकेंगे।