जालोर पंचायतीराज चुनाव: अनारक्षित, OBC, SC या ST? यहां देखें प्रधान और वार्ड की आरक्षण लिस्ट

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि लॉटरी प्रक्रिया के तहत जिला परिषद जालोर के कुल 43 वार्डों में से अनारक्षित वार्ड 4, 5, 6, 13, 20, 24, 26, 30, 31, 37 एवं 42, अनारक्षित महिला वार्ड 7, 12, 14, 16, 17, 28, 29, 32, 33, 35 एवं 36, ओबीसी आरक्षण वार्ड 2, 3, 18, 25 एवं 43, ओबीसी महिला आरक्षण वार्ड 1, 8, 15 एवं 22 में निर्धारित हुआ। वहीं, एससी आरक्षण के तहत वार्ड 10, 11, 40 एवं 41 तथा एससी महिला आरक्षण के तहत वार्ड 9, 19, 38 एवं 39 निर्धारित किए गए। इसी प्रकार एसटी आरक्षण के तहत वार्ड 21 एवं 34 तथा एसटी महिला आरक्षण के तहत वार्ड 23 एवं 27 निर्धारित हुए।