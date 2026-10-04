निगहबान- आरसीए चुनाव : क्रिकेट के पिच पर राजनीति का खेल कब तक?

हालांकि यह भी मानना होगा कि केवल पूर्व क्रिकेटर होना ही अच्छे प्रशासक की गारंटी नहीं है। एक सक्षम खेल प्रशासक में संगठन चलाने की क्षमता, वित्तीय समझ, प्रशासनिक अनुभव, पारदर्शिता और जवाबदेही भी जरूरी हैं। लेकिन निर्णय प्रक्रिया में क्रिकेट की समझ रखने वाले पूर्व खिलाडिय़ों और पेशेवर खेल प्रशासकों की मजबूत भागीदारी से खेल की वास्तविक जरूरतें बेहतर ढंग से सामने आ सकती हैं। आरसीए के सामने अब विकल्प स्पष्ट है। क्या वह पुराने सत्ता-समीकरणों के इर्द-गिर्द घूमता रहेगा या क्रिकेट को केंद्र में रखकर नई कार्यसंस्कृति विकसित करेगा? चुनाव की प्रक्रिया निष्पक्ष हो, जिला संघ स्वतंत्र होकर निर्णय लें और उम्मीदवार अपनी योग्यता, ²ष्टि और क्रिकेट के प्रति प्रतिबद्धता के आधार पर सामने आएं, यही स्वस्थ क्रिकेट प्रशासन की बुनियाद हो सकती है।