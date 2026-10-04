निगहबान- मेयर की कुर्सी के लिए साधन और साध्य दोनों पवित्र रहें

भाजपा और कांग्रेस दोनों में आधा-आधा दर्जन मेयर के दावेदार सामने आ चुके हैं। किसी एक के नाम पर मुहर लगती है तो दूसरे खेमे को साथ रखना पार्टी नेतृत्व के लिए बड़ी चुनौती होगी। कौन गारंटी ले सकता है कि क्रॉस वोटिंग नहीं कराएंगे। पुराने अनुभव के आधार पर कहा जा सकता है कि इसकी संभावना कांग्रेस में अधिक है, पर राजनीति में कुछ भी हो सकता है। भाजपा का घर भी कोई अभेद्य किला नहीं है। इस पूरे खेल में कांग्रेस के अंदर एक और खेल चल रहा है। चर्चा यह भी है कि हाइब्रिड व्यवस्था से एक ऐसे शख्स को मेयर के लिए लाया जाए, जिसके नाम पर निर्दलीय अल्पसंख्यक और मूल ओबीसी के पार्षद सहर्ष तैयार हो जाएं।