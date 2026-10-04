दिग्गजों के प्रभाव व संगठन की अग्निपरीक्षा

आरएलपी और आम आदमी पार्टी भी कुछ वार्डों में मैदान में हैं। खासकर सूरसागर और सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्रों में बागी और निर्दलीय प्रत्याशी दोनों दलों के वोट बैंक में सेंध लगा सकते हैं। पिछले निकाय चुनाव में निगम उत्तर और दक्षिण दो हिस्सों में बंटा था। उत्तर में कांग्रेस और दक्षिण में भाजपा काबिज थी। नए जिले फलोदी में भी भाजपा-कांग्रेस के बीच कांटे का मुकाबला है। नगर परिषद के 40 वार्डों में 127 प्रत्याशी मैदान में हैं। यहां भी बागी और निर्दलीय प्रत्याशियों ने दोनों दलों की चिंता बढ़ाई है। निवर्तमान सभापति और उनके बेटे का निर्दलीय मैदान में उतरना मुकाबले को और रोचक बना रहा है।