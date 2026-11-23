

इस योजना का पुराना नाम 'युवा साथी' था। इसे विधानसभा चुनाव से कुछ समय पहले तत्कालीन तृणमूल कांग्रेस सरकार ने शुरू किया था। इसके तहत 21 से 45 वर्ष की उम्र के बेरोजगार युवाओं को हर महीने 1,500 रुपये देने का प्रावधान था। हालांकि, सरकार बदलने के बाद यह योजना केवल दो महीने तक ही संचालित हो सकी। नई सरकार ने इसका नाम बदलकर 'भरोसा' कर दिया है। मुख्यमंत्री के मुताबिक, योजना के क्रियान्वयन में भी बदलाव किया गया है। अब आवेदन की प्रक्रिया डिजिटल होगी और लाभार्थियों का आधार से वेरिफिकेशन किया जाएगा।