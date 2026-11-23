पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी(फोटो-IANS)
Bharosa Scheme 2027: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने बेरोजगार युवाओं के लिए नई योजना 'भरोसा' शुरू करने का ऐलान किया है। यह योजना जनवरी 2027 से लागू होगी। इसके तहत ग्रेजुएट और सरकार से मान्यता प्राप्त वोकेशनल या ITI कोर्स करने वाले युवाओं को हर महीने 2,000 रुपये दिए जाएंगे। वहीं, गैर-ग्रेजुएट युवाओं को 1,500 रुपये मासिक भत्ता मिलेगा।
मुख्यमंत्री ने सोमवार को राज्य कैबिनेट की बैठक के बाद इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार ने पहले चुनावी घोषणा पत्र में ग्रेजुएट युवाओं को 3,000 रुपये और गैर-ग्रेजुएट युवाओं को 2,000 रुपये देने का वादा किया था। हालांकि, फिलहाल वित्तीय जिम्मेदारियों को देखते हुए भत्ते की राशि कम रखी गई है।
सुवेंदु अधिकारी के मुताबिक, शुरुआती 15 महीनों तक युवाओं को संशोधित दरों पर भत्ता दिया जाएगा। इसके बाद वित्त वर्ष 2028-29 से ग्रेजुएट युवाओं को 3,000 रुपये और गैर-ग्रेजुएट युवाओं को 2,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पर कई नई कल्याणकारी योजनाओं, महंगाई भत्ते (DA) के भुगतान और पुराने बकाये चुकाने की वित्तीय जिम्मेदारी है। इसी वजह से फिलहाल भत्ते की राशि में बदलाव किया गया है।
इस योजना का पुराना नाम 'युवा साथी' था। इसे विधानसभा चुनाव से कुछ समय पहले तत्कालीन तृणमूल कांग्रेस सरकार ने शुरू किया था। इसके तहत 21 से 45 वर्ष की उम्र के बेरोजगार युवाओं को हर महीने 1,500 रुपये देने का प्रावधान था। हालांकि, सरकार बदलने के बाद यह योजना केवल दो महीने तक ही संचालित हो सकी। नई सरकार ने इसका नाम बदलकर 'भरोसा' कर दिया है। मुख्यमंत्री के मुताबिक, योजना के क्रियान्वयन में भी बदलाव किया गया है। अब आवेदन की प्रक्रिया डिजिटल होगी और लाभार्थियों का आधार से वेरिफिकेशन किया जाएगा।
|विवरण
|जानकारी
|योजना का नाम
|भरोसा
|शुरुआत
|जनवरी 2027
|ग्रेजुएट और ITI/वोकेशनल प्रशिक्षित युवा
|2,000 रुपया प्रति माह
|गैर-ग्रेजुएट युवा
|1,500 रुपया प्रति माह
|बढ़ी हुई राशि लागू
|वित्त वर्ष 2028-29
|भविष्य में ग्रेजुएट को
|3,000 रुपया प्रति माह
|भविष्य में गैर-ग्रेजुएट को
|2,000 रुपया प्रति माह
|आवेदन प्रक्रिया
|डिजिटल और आधार से जुड़ी
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