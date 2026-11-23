दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने लोवी इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट का जिक्र किया। उन्होंने कहा, ऑस्ट्रेलिया के स्वतंत्र थिंक टैंक लोवी इंस्टीट्यूट ने अपनी रिपोर्ट 'एशिया पावर इंडेक्स 2026' में 131 संकेतकों के आधार पर एशिया के 27 देशों का अध्ययन किया है। रिपोर्ट के मुताबिक, भारत 40.5 अंक के साथ एशिया की तीसरी सबसे बड़ी शक्ति के रूप में उभरा है। भारत का यह स्कोर 2018 के मुकाबले बेहतर है। रिपोर्ट में भारत के राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव में बढ़ोतरी की बात कही गई है। साथ ही, भविष्य की आर्थिक संभावनाओं और निवेश के लिहाज से 'भविष्य के संसाधनों' श्रेणी में भारत का स्कोर बढ़कर 56.2 हो गया है।