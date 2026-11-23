बाबा रामदेव (Photo - ANI)
बागेश्वर धाम (Bageshwar Dham) के धीरेंद्र शास्त्री (Dhirendra Shastri) के प्रति योगगुरु बाबा रामदेव (Baba Ramdev) आक्रामक हो गए हैं। धीरेंद्र शास्त्री द्वारा हाल ही में भगवान राम और भगवान कृष्ण के बीच कुछ विवादास्पद तुलनाएं करने पर बाबा रामदेव ने धीरेंद्र शास्त्री को पाखंडी बताया है। उन्होंने कहा: "कुछ लोगों ने न तो वेद पढ़े हैं, न ही दर्शनशास्त्र/उपनिषद, न रामायण, न महाभारत और न ही संविधान। उन्हें लोकतंत्र की भी समझ नहीं है, फिर भी वो खड़े होकर बेतुकी बातें करते हैं। वो कहते हैं, 'हम सनातन को बचाएंगे, हम हिंदू धर्म को बचाएंगे'। अरे, पहले खुद को तो बचा ले, पाखंडी कहीं के।"
बाबा रामदेव ने आगे कहा, "जो लोग भीड़ को उकसाने के लिए सनातन के किसी एक छोटे से पहलू का इस्तेमाल करते हैं, इस तरह के ढोंगी और पाखंडी कथावाचक, जो धर्म, देवी-देवताओं, या भूत-प्रेत और बाधाओं के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाते हैं… वो कहते हैं, 'मैं तुम सबके अंदर भूत बुला सकता हूं', बस थोड़े बाल बिखेरो, इधर-उधर पांच झटके दो, कहो कि 'प्रेत-बाधा आ गई है', फिर थोड़ा पानी छिड़क दो और काम हो गया। ये लोग धार्मिक उन्माद पैदा करते हैं और लोगों का शोषण करते हैं।"
भगवान राम और भगवान कृष्ण के बीच तुलना तुलना पर बाबा रामदेव ने कहा, "मज़ाक करने की भी एक सीमा और मर्यादा होती है। किसी को भी अवतारी शक्तियों का अनादर नहीं करना चाहिए और न ही देवी-देवताओं की तुलना करके उनका अपमान करना चाहिए। हम पहले निजी तौर पर समझाने की कोशिश करते हैं; जब वह काम नहीं आता, तो हमें मंच से बोलना पड़ता है, जिससे कल कोई यह न कहे कि जब पाखंड हो रहा था, तब रामदेव चुप रहे। लोगों को पता होना चाहिए कि सनातन के नाम पर आप ढोंग, आडंबर और पाखंड नहीं कर सकते।"
बाबा रामदेव ने कहा कि इस तरह के पाखंड की शिकार सबसे ज़्यादा माताएं, बहनें और बेटियां होती हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं और ढोंग और पाखंड करने वाले लोगों से बचकर रहना चाहिए।
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