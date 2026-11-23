बागेश्वर धाम (Bageshwar Dham) के धीरेंद्र शास्त्री (Dhirendra Shastri) के प्रति योगगुरु बाबा रामदेव (Baba Ramdev) आक्रामक हो गए हैं। धीरेंद्र शास्त्री द्वारा हाल ही में भगवान राम और भगवान कृष्ण के बीच कुछ विवादास्पद तुलनाएं करने पर बाबा रामदेव ने धीरेंद्र शास्त्री को पाखंडी बताया है। उन्होंने कहा: "कुछ लोगों ने न तो वेद पढ़े हैं, न ही दर्शनशास्त्र/उपनिषद, न रामायण, न महाभारत और न ही संविधान। उन्हें लोकतंत्र की भी समझ नहीं है, फिर भी वो खड़े होकर बेतुकी बातें करते हैं। वो कहते हैं, 'हम सनातन को बचाएंगे, हम हिंदू धर्म को बचाएंगे'। अरे, पहले खुद को तो बचा ले, पाखंडी कहीं के।"