ECI Protest: करीब 9 घंटे के धरने के बाद राहुल गांधी को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया, प्रियंका गांधी को किया रिहा



राहुल गांधी ने पुलिस की हिरासत में लिए जाने और मौके से हटाने की कोशिश का विरोध किया। वह प्रियंका गांधी के साथ आकाशवाणी भवन परिसर में पहुंचे और बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गए थे। दोनों चुनाव आयोग के कार्यालय तक जाने की मांग पर अड़े रहे। पुलिस ने राहुल गांधी से कई बार वहां से हटने की अपील की, लेकिन उन्होंने इसे मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर देश में वे कहां बैठ सकते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि वे लोकतंत्र की रक्षा के लिए वहां मौजूद हैं और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मुलाकात किए बिना वहां से नहीं हटेंगे।