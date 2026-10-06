ECI Protest: करीब 9 घंटे के धरने के बाद राहुल गांधी को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया, प्रियंका गांधी को किया रिहा

राहुल गांधी हिरासत में(फोटो-ANI)
Rahul Gandhi: चुनाव आयोग के खिलाफ INDIA ब्लॉक के प्रदर्शन के दौरान मंगलवार को दिल्ली में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। संसद मार्ग से चुनाव आयोग मुख्यालय की ओर निकले विपक्षी नेताओं के मार्च को पुलिस ने रोक दिया। इसके बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कई नेता आकाशवाणी भवन परिसर में धरने पर बैठ गए। करीब नौ घंटे तक चले धरने के बाद पुलिस ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को हिरासत में ले लिया। वहीं, प्रियंका गांधी वाड्रा को भी पहले हिरासत में लिया गया था, लेकिन बाद में पुलिस ने उन्हें रिहा कर दिया।
इससे पहले प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी पुलिस बैरिकेड पर चढ़ गए थे और तिरंगा लहराया था। इसके बाद वह आकाशवाणी भवन के परिसर में पहुंच गए, जहां प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के अन्य नेताओं ने धरना दिया। INDIA ब्लॉक के नेता मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। विपक्षी दलों का यह प्रदर्शन मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर है। प्रदर्शन के दौरान अखिलेश यादव, अभिषेक बनर्जी और डेरेक ओ'ब्रायन समेत कई विपक्षी नेताओं को भी पुलिस ने हिरासत में लिया।
राहुल गांधी ने पुलिस की हिरासत में लिए जाने और मौके से हटाने की कोशिश का विरोध किया। वह प्रियंका गांधी के साथ आकाशवाणी भवन परिसर में पहुंचे और बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गए थे। दोनों चुनाव आयोग के कार्यालय तक जाने की मांग पर अड़े रहे। पुलिस ने राहुल गांधी से कई बार वहां से हटने की अपील की, लेकिन उन्होंने इसे मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर देश में वे कहां बैठ सकते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि वे लोकतंत्र की रक्षा के लिए वहां मौजूद हैं और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मुलाकात किए बिना वहां से नहीं हटेंगे।
प्रदर्शन के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने पार्टी के सभी सांसदों को दिल्ली में ही रहने का निर्देश दिया है। इस फैसले के बाद माना जा रहा है कि विपक्ष का आंदोलन बुधवार को भी जारी रह सकता है।
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