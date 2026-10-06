सुप्रीम कोर्ट ने CEC ज्ञानेश कुमार को भेजा नोटिस, 27 अक्टूबर को होगी अहम सुनवाई

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ यह जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में चुनाव आयोग और उसके कामकाज से जुड़े कुछ गंभीर सवाल उठाए गए हैं। याचिकाकर्ता की ओर से अदालत के सामने अपनी दलीलें रखी गई हैं और मामले में न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की गई है।