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ECI Protest: विपक्ष के प्रदर्शन के बीच चुनाव आयोग का बड़ा दावा, कहा- ‘किसी पार्टी से बैठक की मांग नहीं मिली’

INDIA ब्लॉक के प्रदर्शन के बीच चुनाव आयोग ने कहा कि मंगलवार को किसी भी राजनीतिक दल से बैठक का अनुरोध नहीं मिला। राहुल गांधी समेत विपक्षी नेता EC कार्यालय पहुंचने की कोशिश कर रहे थे।
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भारत

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Anurag Animesh

Oct 06, 2026

rahul gandhi

प्रदर्शन कर रहे राहुल गांधी सहित कई बड़े नेता(फोटो-ANI)

Rahul Gandhi Protest: चुनाव आयोग के खिलाफ INDIA ब्लॉक के प्रदर्शन के बीच मंगलवार को चुनाव आयोग के अधिकारियों ने बड़ा बयान दिया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार आयोग ने कहा कि उसे मंगलवार को किसी भी राजनीतिक दल की ओर से बैठक के लिए कोई अनुरोध नहीं मिला है। यह बयान ऐसे समय आया है जब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत विपक्षी नेता चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की मांग को लेकर उसके कार्यालय के पास प्रदर्शन कर रहे हैं।

EC मुख्यालय पहुंचने की कोशिश में राहुल-प्रियंका

मंगलवार को INDIA ब्लॉक के सांसदों और नेताओं ने संसद से चुनाव आयोग मुख्यालय की ओर मार्च किया। प्रदर्शनकारी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। मार्च के दौरान राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कुछ अन्य नेता आकाशवाणी भवन परिसर में दाखिल हो गए। उनका उद्देश्य चुनाव आयोग के कार्यालय तक पहुंचना और चुनाव आयुक्तों से मुलाकात करना था। प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं को सुरक्षा बलों ने आगे बढ़ने से रोक दिया।

EC ने कहा- किसी पार्टी से नहीं मिला बैठक का अनुरोध

जब चुनाव आयोग के अधिकारियों से पूछा गया कि क्या राहुल गांधी समेत INDIA ब्लॉक के नेताओं ने मंगलवार को चुनाव आयोग के साथ बैठक के लिए अनुरोध किया था, तो अधिकारियों ने कहा कि उन्हें किसी भी राजनीतिक दल की ओर से बैठक का कोई अनुरोध नहीं मिला। आयोग का यह बयान विपक्ष के उस रुख के बीच आया है, जिसमें नेता चुनाव आयोग से मुलाकात कर अपनी शिकायतें और मांगें सामने रखना चाहते हैं।

राहुल गांधी समेत कई कांग्रेस नेता प्रदर्शन में शामिल

चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, केसी वेणुगोपाल, पवन खेड़ा और दीपेंद्र हुड्डा समेत कई नेता शामिल हुए हैं। विपक्षी दल चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अपनी आपत्तियां दर्ज करा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगों में CEC के इस्तीफे की मांग भी शामिल है।

खरगे ने सांसदों को दिल्ली में रुकने को कहा

इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रदर्शन के बाद पार्टी के सांसदों को दिल्ली में रुकने का निर्देश दिया है। ऐसे में विपक्ष का प्रदर्शन बुधवार को भी जारी रहने की संभावना है।

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Updated on:

06 Oct 2026 07:05 pm

Published on:

06 Oct 2026 06:27 pm

Hindi News / National News / ECI Protest: विपक्ष के प्रदर्शन के बीच चुनाव आयोग का बड़ा दावा, कहा- ‘किसी पार्टी से बैठक की मांग नहीं मिली’

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