ECI Protest: विपक्ष के प्रदर्शन के बीच चुनाव आयोग का बड़ा दावा, कहा- ‘किसी पार्टी से बैठक की मांग नहीं मिली’

Rahul Gandhi Protest: चुनाव आयोग के खिलाफ INDIA ब्लॉक के प्रदर्शन के बीच मंगलवार को चुनाव आयोग के अधिकारियों ने बड़ा बयान दिया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार आयोग ने कहा कि उसे मंगलवार को किसी भी राजनीतिक दल की ओर से बैठक के लिए कोई अनुरोध नहीं मिला है। यह बयान ऐसे समय आया है जब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत विपक्षी नेता चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की मांग को लेकर उसके कार्यालय के पास प्रदर्शन कर रहे हैं।