दिल्ली में ही रुकेंगे INDIA गठबंधन के सांसद, कल भी हो सकता है विरोध प्रदर्शन

प्रदर्शन के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह देश के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। हम लगातार लड़ते रहेंगे और इन लोकतंत्र के चोरों को बाहर फेंक देंगे। खड़गे ने चेताया कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो देश में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, संविधान नष्ट हो जाएगा और स्थिति हिटलर के शासन जैसी बन जाएगी। इससे देश की जनता फिर से गुलामी की ओर धकेल दी जाएगी।