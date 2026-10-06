देश में अराजकता फैले, वामपंथी सरकार बने, INDIA गठबंधन की यही इच्छा- सीएम फडणवीस का बड़ा आरोप

मुख्यमंत्री ने दावा किया कि संविधान से बनी संस्थाओं को लगातार बेकार बताने की कोशिश एक बड़ी राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि पहले यह धारणा बनाई जा रही है कि संवैधानिक संस्थाएं काम नहीं कर सकतीं और लोगों के साथ गलत हो रहा है। इसके बाद यह कहा जाएगा कि संविधान भी लोगों को न्याय देने में सक्षम नहीं है। इंडिया गठबंधन का मकसद एक कट्टरपंथी वामपंथी सरकार लाना है। वे भारत के संविधान को नकारना और जनता में भारतीय संविधान के प्रति नकारात्मक रवैया बढ़ाना चाहते हैं।