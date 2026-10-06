भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ शिवसेना के दो बड़े दांव, 4 महीने बाद नासिक का जवाब पुणे में देगी शिंदे सेना?

Pune Teachers Constituency: महाराष्ट्र विधान परिषद (MLC) के पुणे शिक्षक और पुणे स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव से पहले महायुति में सीट बंटवारे को लेकर मतभेद खुलकर सामने आते दिखाई दे रहे हैं। शिवसेना (एकनाथ शिंदे) ने पुणे शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से मंगेश चिवटे को उम्मीदवार घोषित किया है। चिवटे मंगलवार को अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं। ऐसे में शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में बीजेपी और शिवसेना के बीच सीधे मुकाबले की स्थिति बनती नजर आ रही है।