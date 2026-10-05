महायुति के बाद अब महाविकास अघाड़ी में बढ़ी रार! कांग्रेस के खिलाफ उद्धव सेना ने उतारा अपना उम्मीदवार

Maharashtra Politics: महाराष्ट्र विधान परिषद (MLC) की स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों की 5 सीटों पर होने जा रहे चुनाव को लेकर राज्य का सियासी माहौल गरमा गया है। एक तरफ जहां सत्ताधारी महायुति में सीटों के बंटवारे के बाद रार मची हुई है, वहीं विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी (MVA) में भी मतभेद खुलकर सामने आ गई है। अमरावती शिक्षक सीट पर कांग्रेस द्वारा एकतरफा उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद अब शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) ने भी अपना प्रत्याशी मैदान में उतार दिया है, जिससे एमवीए के भीतर 'फ्रेंडली फाइट' होना तय हो गया है।