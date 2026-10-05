नागपुर MLC चुनाव: टिकट कटने से नाराज नितिन गडकरी के करीबी ने की बगावत, BJP के खिलाफ भरेंगे निर्दलीय पर्चा

Nagpur Graduate Constituency: महाराष्ट्र विधान परिषद (MLC) की स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों की पांच सीटों के चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है। भाजपा (BJP) ने नागपुर स्नातक, पुणे स्नातक और पुणे शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। लेकिन नागपुर स्नातक सीट पर टिकट को लेकर भाजपा के भीतर ही बड़ी बगावत हो गई है। पार्टी के पूर्व विधायक और पूर्व विधान परिषद सदस्य अनिल सोले ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल करने का ऐलान किया है।