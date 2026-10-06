6 अक्टूबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

नई दिल्ली

मोदी कैबिनेट में बड़े फेरबदल की आहट, एकनाथ शिंदे ने की प्रधानमंत्री से मुलाकात, क्या श्रीकांत की लगेगी ‘लॉटरी’?

Modi Cabinet Reshuffle: केंद्र में मोदी सरकार के बड़े फेरबदल की सुगबुगाहट तेज हो गई है। भाजपा (BJP) द्वारा उत्तर प्रदेश से आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए अपने 8 उम्मीदवारों की घोषणा करते ही देश के सियासी गलियारों में हलचल मच गई है।
2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Dinesh Dubey

Oct 06, 2026

Eknath Shinde meets PM Modi

पीएम मोदी से मिले एकनाथ शिंदे (Photo: X/@mieknathshinde)

Shrikant Shinde Modi Cabinet: केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में संभावित मंत्रिमंडल फेरबदल को लेकर एक बार फिर सियासी हलचल तेज हो गई है। इसकी वजह उत्तर प्रदेश से राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी की ओर से जारी की गई आठ उम्मीदवारों की सूची है। इस सूची में केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी और केंद्रीय राज्यमंत्री बीएल वर्मा को दोबारा मौका नहीं दिया गया है। दोनों का राज्यसभा कार्यकाल नवंबर 2026 में समाप्त हो रहा है।

दिल्ली में एकनाथ शिंदे और पीएम मोदी की मुलाकात

इसी बीच, महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने सोमवार को नई दिल्ली पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच करीब एक घंटे तक बैठक हुई।

कैबिनेट विस्तार और फेरबदल के सवाल पर एकनाथ शिंदे ने बेहद संभलकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के प्रमुख के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सही समय पर सही फैसला लेंगे।

श्रीकांत शिंदे के नाम की चर्चा क्यों?

महाराष्ट्र की राजनीति से एक और नाम चर्चा में आया है। कल्याण से शिवसेना सांसद डॉ. श्रीकांत शिंदे को मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की अटकलें लगाई जा रही हैं। शिंदे के दिल्ली दौरे से कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चाओं ने और जोर पकड़ लिया है।

शिवसेना की लोकसभा में बढ़ी ताकत

कुछ महीने पहले ही उद्धव ठाकरे नीत शिवसेना (UBT) के 6 सांसदों के एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल होने के बाद लोकसभा में शिंदे गुट के सांसदों की कुल संख्या बढ़कर 13 हो गई है।

लोकसभा में सीट संख्या और राजनीतिक वजन बढ़ने के कारण एनडीए में तेलुगु देशम पार्टी (TDP) के बाद शिंदे की शिवसेना दूसरी सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी बन गई है। इसी वजह से कयास लगाए जा रहे हैं कि केंद्र सरकार में शिवसेना को एक और महत्वपूर्ण कैबिनेट मंत्री पद दिया जा सकता है। इसमें सबसे ऊपर नाम अभी एकनाथ शिंदे के सांसद बेटे श्रीकांत शिंदे का नाम है। हालांकि, उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी या नहीं, इस पर अभी कोई आधिकारिक फैसला सामने नहीं आया है।

हरदीप पुरी और बीएल वर्मा को दोबारा टिकट नहीं

उत्तर प्रदेश से बीजेपी के जिन मौजूदा राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, उनमें हरदीप सिंह पुरी और बीएल वर्मा भी शामिल हैं। पार्टी ने दोनों को इस बार उम्मीदवार नहीं बनाया है। इसके अलावा कई अन्य मौजूदा सदस्यों को भी दोबारा टिकट नहीं मिला है। यूपी से चार मंत्रियों के राज्यसभा से बाहर होने की स्थिति और दो केंद्रीय मंत्रियों को दोबारा उम्मीदवार नहीं बनाए जाने के बाद मोदी कैबिनेट में संभावित फेरबदल की चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है। हालांकि, अभी तक केंद्र सरकार की ओर से मंत्रिमंडल फेरबदल को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।

उत्तर प्रदेश से हरदीप सिंह पुरी और बीएल वर्मा को दोबारा राज्यसभा उम्मीदवार नहीं बनाए जाने के बाद अब यह सवाल भी उठ रहा है कि आगे मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में क्या बदलाव होंगे। बीजेपी इन मंत्रालयों को अपने पास रखती है या एनडीए के सहयोगी दलों को देती है, इस पर भी नजर रहेगी। फिलहाल इतना स्पष्ट है कि राज्यसभा उम्मीदवारों की नई सूची ने मोदी कैबिनेट में संभावित फेरबदल की चर्चाओं को हवा दे दी है।

महायुति के बाद अब महाविकास अघाड़ी में बढ़ी रार! कांग्रेस के खिलाफ उद्धव सेना ने उतारा अपना उम्मीदवार

ये भी पढ़ें
Maharashtra MLC Election 2026

खबर शेयर करें:

Updated on:

06 Oct 2026 11:24 am

Published on:

06 Oct 2026 10:16 am

Hindi News / Delhi / New Delhi / मोदी कैबिनेट में बड़े फेरबदल की आहट, एकनाथ शिंदे ने की प्रधानमंत्री से मुलाकात, क्या श्रीकांत की लगेगी ‘लॉटरी’?

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

AAP को इमरान मसूद ने दिखाया रास्ता! बोले- ‘बीच का कोई रास्ता नहीं, हमारे साथ आइए या BJP के साथ जाइए’

INDIA Bloc
नई दिल्ली

SIR के खिलाफ विपक्ष के मार्च से पहले दिल्ली में कड़ी सुरक्षा, विजय चौक से चुनाव आयोग तक बढ़ी निगरानी

Delhi Police
नई दिल्ली

चीन-पाक चुनौती के बीच IAF की बड़ी तैयारी, तेजस MK-1A की पहली पूर्ण स्क्वाड्रन का ठिकाना तय

IAF squadron strength
राष्ट्रीय

‘समझौता करो या सैन्य नतीजे भुगतो’, इजराइली राजदूत की ईरान को दो टूक चेतावनी

Middle East crisis
राष्ट्रीय

जंतर-मंतर प्रदर्शन में महिला पत्रकार से बदसलूकी! मुमताज पटेल बोलीं- इंतजार कीजिए, आंदोलन के मूड में आएगा पूरा देश

Mumtaz Patel
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.