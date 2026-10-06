India Blocs Protest: आकाशवाणी भवन पर डटे कांग्रेस नेता, राहुल गांधी बोले- देश में खत्म हो चुका है लोकतंत्र, किरेन रिजिजू ने किया पलटवार

विपक्ष के इस प्रदर्शन पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी और उनकी मंडली द्वारा आए दिन किए जाने वाले ड्रामे को खत्म करने का समय आ गया है। यह ड्रामा 2014 से चल रहा है। आखिर यह कब तक चलेगा? उन्होंने कहा कि जब जनता जनादेश नहीं देती, तो ये चुनाव आयोग को चोर बताने लगते हैं और जब कोर्ट माफी मांगने को कहता है, तो कोर्ट पर ही भरोसा न होने का आरोप लगाने लगते हैं। रिजिजू ने राहुल गांधी को सलाह देते हुए कहा कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा कार्यकर्ताओं से देश की निस्वार्थ सेवा करना सीखना चाहिए। केवल राजनीतिक ड्रामे से जनसमर्थन नहीं मिलता।