CG Transfer: पीडब्ल्यूडी में 265 अधिकारियों-कर्मचारियों के तबादले, देखिए ट्रांसफर लिस्ट में किनके हैं नाम

CG Transfer: छत्तीसगढ़ लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने प्रशासनिक कसावट लाने और कार्यों में तेजी लाने के लिए 265 अधिकारियों व कर्मचारियों के तबादले किए हैं। पीडब्ल्यूडी के अवर सचिव मनराखन भूआर्य ने तबादला आदेश जारी कर दिए हैं।
लोक निर्माण विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी स्थानांतरण सूची में 142 सहायक अभियंता (सिविल), 22 सहायक अभियंता (वि/यां), 71 सहायक मानचित्रकार (सिविल), 10 अनुरेखक (सिविल) और 20 डेटा एंट्रीऑपरेटर शामिल हैं।
पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों-कर्मचारियों की ट्रांसफर लिस्ट इस प्रकार है....
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग