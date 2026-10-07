CG Transfer: पीडब्ल्यूडी में 265 अधिकारियों-कर्मचारियों के तबादले, देखिए ट्रांसफर लिस्ट में किनके हैं नाम

CG Transfer: छत्तीसगढ़ लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने प्रशासनिक कसावट लाने और कार्यों में तेजी लाने के लिए 265 अधिकारियों व कर्मचारियों के तबादले किए हैं। पीडब्ल्यूडी के अवर सचिव मनराखन भूआर्य ने तबादला आदेश जारी कर दिए हैं।