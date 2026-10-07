Alert: बीजेपी एमएलए का मोबाइल हैक, उनके नंबर से मांगे जा रहे पैसे

बीजेपी एमएलए अनुज शर्मा ने बताया कि उनके मोबाइल नंबर से लोगों से पैसों की मांग की जा रही है। कृपया इस नंबर से आने वाले किसी भी कॉल या मैसेज पर पैसे न भेजें और किसी भी लिंक पर क्लिक न करें।