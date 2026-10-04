CG News: संघर्ष में निखरी प्रतिभा, अब वर्ल्ड स्कूल गेम्स में जाएगी कोंडागांव की हेमबती

पदकों का सफर: हेमबती ने वर्ष 2022 से 2026 तक लगातार छत्तीसगढ़ के लिए जूडो में पदक जीते हैं। अब वह पहला अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट खेलेंगी। अंडर-18 वर्ल्ड स्कूल जूडो चयन ट्रायल में हेमबती जूडो में स्वर्ण पदक जीता, वह दिसंबर में ब्राजील जाएंगी। भोपाल में भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में हेमबती के जूडो कोच घनश्याम ठाकुर मौजूद थे, लेकिन ट्रायल के नियमों के कारण वे मुकाबले के दौरान खिलाड़ी को मार्गदर्शन नहीं दे सके। ऐसे समय में छत्तीसगढ़ की ओर से साई सेंटर के कोच शैलेन्द्र यादव ने कमान संभाली। हेमबती के सामने अगली चुनौती बड़ी है, ब्राजील की अंतरराष्ट्रीय मैट। जिस लड़की ने घरेलू मुकाबले में पिछली हार का हिसाब अपनी रणनीति बदलकर चुकाया है, वह देश की उम्मीद लेकर दुनिया के सामने उतरेगी।