Vande Mataram पर फिर आमने-सामने BJP-कांग्रेस, नितिन नबीन बोले- ‘कांग्रेस आज की मुस्लिम लीग’

Vande Mataram Controversy: वंदे मातरम् की पूरी रचना को लेकर शुरू हुआ विवाद अब सीधे सियासी टकराव में बदल गया है। कांग्रेस कार्यसमिति ने 1937 में लिए गए उस फैसले पर कायम रहने का निर्णय किया है, जिसके तहत पार्टी कार्यक्रमों में गीत के पहले दो अंतरों के इस्तेमाल की परंपरा रही है। BJP ने इसे महज पुराना संगठनात्मक फैसला मानने से इनकार करते हुए कांग्रेस पर राष्ट्रगीत के सम्मान को लेकर सवाल खड़े किए हैं। इसी हमले के बीच BJP अध्यक्ष नितिन नबीन ने कांग्रेस की तुलना आज की मुस्लिम लीग से कर दी है।