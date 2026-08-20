Heavy Rain Alert India: 20 अगस्त से 25 अगस्त तक इन राज्यों में भारी बारिश की संभावना, IMD ने जारी किया बड़ा अलर्ट

IMD Weather Alert 20 August 2026: 20 अगस्त की सुबह जारी मौसम बुलेटिन ने साफ कर दिया है कि अगले कुछ दिन देश के कई हिस्सों के लिए सामान्य बारिश से ज्यादा सक्रिय रहने वाले हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर राज्यों और पश्चिमी तट के कई इलाकों में बारिश का अनुमान जताया है। कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश के साथ गरज-चमक और तेज हवाएं भी परेशानी बढ़ा सकती हैं।