20 अगस्त 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

Heavy Rain Alert India: 20 अगस्त से 25 अगस्त तक इन राज्यों में भारी बारिश की संभावना, IMD ने जारी किया बड़ा अलर्ट

Monsoon Weather Update: मानसून की सक्रियता ने एक बार फिर देश के कई हिस्सों में मौसम का रुख तेज कर दिया है। उत्तर से लेकर मध्य, पूर्व और पूर्वोत्तर भारत तक बारिश, आंधी और बिजली गिरने का खतरा बना हुआ है।
4 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

Aug 20, 2026

Weather Alert 20 August 2026

Weather Alert 20 August 2026: IMD Weather Alert 20 August 2026 — आईएमडी मौसम अलर्ट 20 अगस्त 2026 (फोटो सोर्स:@Indiametdept)

IMD Weather Alert 20 August 2026: 20 अगस्त की सुबह जारी मौसम बुलेटिन ने साफ कर दिया है कि अगले कुछ दिन देश के कई हिस्सों के लिए सामान्य बारिश से ज्यादा सक्रिय रहने वाले हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर राज्यों और पश्चिमी तट के कई इलाकों में बारिश का अनुमान जताया है। कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश के साथ गरज-चमक और तेज हवाएं भी परेशानी बढ़ा सकती हैं।

यूपी-एमपी से पहाड़ तक बारिश का जोर

मौसम विभाग के ताजा अनुमान में पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर खास नजर है। 20 अगस्त को यहां कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 20 से 22 अगस्त के बीच बारिश का दौर सक्रिय रहने की संभावना है। इसके बाद 23 से 25 अगस्त के बीच भी राज्य के अलग-अलग हिस्सों में बारिश जारी रह सकती है।

मध्य प्रदेश में भी मौसम करवट लेने वाला है। पूर्वी मध्य प्रदेश में 20 से 22 अगस्त तक बहुत भारी बारिश की संभावना जताई गई है, जबकि 23 से 25 अगस्त के बीच भी भारी बारिश का असर रह सकता है। IMD के उप-विभागीय पूर्वानुमान में पूर्वी मध्य प्रदेश के लिए 20, 21 और 22 अगस्त को बहुत भारी बारिश की चेतावनी दर्ज है।

छत्तीसगढ़ भी अलर्ट जोन में है

यहां 20 से 23 अगस्त के बीच गरज-चमक और बिजली के साथ बारिश का अनुमान है। 20 और 21 अगस्त को कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। आज के लिए छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत भारी बारिश को लेकर विशेष चेतावनी सामने आई है।

पहाड़ों में बारिश बनी चिंता

हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर-लद्दाख क्षेत्र में 20 से 22 अगस्त के बीच बारिश का असर बना रह सकता है। हिमाचल प्रदेश में 20 और 21 अगस्त को भारी बारिश की चेतावनी है।

उत्तराखंड में 20 से 25 अगस्त तक बारिश की गतिविधि बनी रहने की संभावना है। ऐसे में पहाड़ी सड़कों, नदी-नालों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में रहने या सफर करने वालों को विशेष सावधानी बरतनी होगी। लगातार बारिश वाले इलाकों में छोटी अवधि में तेज बारिश होने पर स्थानीय स्तर पर जलभराव, भूस्खलन और अचानक पानी बढ़ने जैसी स्थिति पैदा हो सकती है।

बिहार, झारखंड और बंगाल में भी बदलेगा मौसम

पूर्वी भारत में भी मौसम शांत रहने वाला नहीं है। बिहार में 21 से 23 अगस्त के बीच व्यापक बारिश का अनुमान है, जबकि कुछ इलाकों में 20 और 24-25 अगस्त को भी बारिश हो सकती है। 22 अगस्त को बिहार में मध्यम से तेज बिजली गतिविधि की संभावना भी जताई गई है।

झारखंड में 20-21 अगस्त के साथ 22 से 25 अगस्त के दौरान कई इलाकों में बारिश हो सकती है। ओडिशा में 21 से 25 अगस्त के बीच बारिश का दायरा बढ़ने की संभावना है।

पश्चिम बंगाल के गंगीय हिस्सों में 20 से 25 अगस्त के बीच कई स्थानों पर बारिश हो सकती है। 23-24 अगस्त के आसपास कुछ इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। वहीं, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 20-21 तथा 24-25 अगस्त को भारी बारिश की स्थिति बन सकती है।

पूर्वोत्तर में भी लगातार बारिश

अरुणाचल प्रदेश में 20 से 22 अगस्त तक व्यापक बारिश का अनुमान है। असम और मेघालय समेत नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी अगले कुछ दिनों तक बारिश जारी रहने की संभावना है।

इन क्षेत्रों में 20 से 22 अगस्त के दौरान कई जगहों पर गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है। 23-24 अगस्त को भी कुछ इलाकों में बारिश का दौर बना रह सकता है। अरुणाचल प्रदेश और असम-मेघालय में 20 से 25 अगस्त तक भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है।

महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा में भी असर

पश्चिमी भारत में कोंकण और गोवा में 20 से 25 अगस्त के बीच व्यापक बारिश का अनुमान है। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में 20 अगस्त को गरज-चमक और बिजली के साथ मौसम खराब रह सकता है।

गुजरात क्षेत्र और सौराष्ट्र-कच्छ में भी 20 से 25 अगस्त के बीच कहीं-कहीं बारिश की संभावना है। हालांकि हर इलाके में एक जैसी बारिश नहीं होगी और स्थानीय स्तर पर मौसम का असर अलग-अलग हो सकता है।

दक्षिण भारत में भी आंधी-बारिश का असर

दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, रायलसीमा, उत्तर आंतरिक कर्नाटक, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में 20 से 25 अगस्त के बीच कहीं-कहीं बारिश हो सकती है।

केरल और माहे तथा लक्षद्वीप में 21-22 अगस्त को बारिश की संभावना है। तटीय कर्नाटक में 20 से 25 अगस्त के दौरान कई जगहों पर बारिश का असर रह सकता है।

कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा के कुछ हिस्सों में 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं और झोंकों के साथ इससे अधिक गति भी दर्ज हो सकती है। मौसम विभाग ने कुछ तटीय क्षेत्रों में मजबूत सतही हवाओं की भी चेतावनी दी है।

मछुआरों के लिए भी चेतावनी

समुद्र में जाने वाले मछुआरों के लिए भी मौसम विभाग ने अलग से सावधानी बरतने को कहा है। अरब सागर के कुछ हिस्सों, सोमालिया और ओमान के तटों से लगे समुद्री क्षेत्रों तथा मध्य अरब सागर के कुछ हिस्सों में समुद्री परिस्थितियां प्रतिकूल रह सकती हैं।

बंगाल की खाड़ी के आसपास भी कुछ समुद्री क्षेत्रों के लिए चेतावनी जारी है। इसलिए संबंधित समुद्री क्षेत्रों में मछली पकड़ने या नौकायन की योजना बनाने वालों को स्थानीय प्रशासन और IMD के ताजा अपडेट पर नजर रखनी चाहिए।

नोट: मौसम का स्थानीय असर जिले और शहर के स्तर पर अलग हो सकता है। यात्रा या बाहरी गतिविधियों से पहले IMD तथा स्थानीय प्रशासन की ताजा चेतावनी जरूर देखें।

खबर शेयर करें:

Updated on:

20 Aug 2026 09:22 am

Published on:

20 Aug 2026 09:22 am

Hindi News / National News / Heavy Rain Alert India: 20 अगस्त से 25 अगस्त तक इन राज्यों में भारी बारिश की संभावना, IMD ने जारी किया बड़ा अलर्ट

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

UGC NET Retest Date 2026: UGC-NET में तीन विषयों की परीक्षा फिर से, 9-10 सितंबर को होगा री-एग्जाम; NTA ने बताई वजह

UGC NET 2026 Retest
राष्ट्रीय

वैवाहिक विवाद में DNA टेस्ट से नहीं बच सकती पत्नी? सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया अहम फैसला

DNA test for adultery in divorce cases
राष्ट्रीय

Vande Mataram पर फिर आमने-सामने BJP-कांग्रेस, नितिन नबीन बोले- ‘कांग्रेस आज की मुस्लिम लीग’

Vande Mataram controversy
राष्ट्रीय

DRDO का बड़ा दांव, मिसाइल बनाने में जुड़ेंगी निजी कंपनियां

DRDO
राष्ट्रीय

सुप्रीम कोर्ट का आदेश – ट्रिब्यूनल को वरिष्ठ नागरिकों की संपत्ति से उसके बच्चों को निकालने का आदेश देने का हक

Supreme Court
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.