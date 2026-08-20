Heavy Rain Alert India: 20 अगस्त से 25 अगस्त तक इन राज्यों में भारी बारिश की संभावना, IMD ने जारी किया बड़ा अलर्ट

Weather Alert 20 August 2026: IMD Weather Alert 20 August 2026 — आईएमडी मौसम अलर्ट 20 अगस्त 2026 (फोटो सोर्स:@Indiametdept)
IMD Weather Alert 20 August 2026: 20 अगस्त की सुबह जारी मौसम बुलेटिन ने साफ कर दिया है कि अगले कुछ दिन देश के कई हिस्सों के लिए सामान्य बारिश से ज्यादा सक्रिय रहने वाले हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर राज्यों और पश्चिमी तट के कई इलाकों में बारिश का अनुमान जताया है। कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश के साथ गरज-चमक और तेज हवाएं भी परेशानी बढ़ा सकती हैं।
मौसम विभाग के ताजा अनुमान में पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर खास नजर है। 20 अगस्त को यहां कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 20 से 22 अगस्त के बीच बारिश का दौर सक्रिय रहने की संभावना है। इसके बाद 23 से 25 अगस्त के बीच भी राज्य के अलग-अलग हिस्सों में बारिश जारी रह सकती है।
मध्य प्रदेश में भी मौसम करवट लेने वाला है। पूर्वी मध्य प्रदेश में 20 से 22 अगस्त तक बहुत भारी बारिश की संभावना जताई गई है, जबकि 23 से 25 अगस्त के बीच भी भारी बारिश का असर रह सकता है। IMD के उप-विभागीय पूर्वानुमान में पूर्वी मध्य प्रदेश के लिए 20, 21 और 22 अगस्त को बहुत भारी बारिश की चेतावनी दर्ज है।
यहां 20 से 23 अगस्त के बीच गरज-चमक और बिजली के साथ बारिश का अनुमान है। 20 और 21 अगस्त को कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। आज के लिए छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत भारी बारिश को लेकर विशेष चेतावनी सामने आई है।
हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर-लद्दाख क्षेत्र में 20 से 22 अगस्त के बीच बारिश का असर बना रह सकता है। हिमाचल प्रदेश में 20 और 21 अगस्त को भारी बारिश की चेतावनी है।
उत्तराखंड में 20 से 25 अगस्त तक बारिश की गतिविधि बनी रहने की संभावना है। ऐसे में पहाड़ी सड़कों, नदी-नालों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में रहने या सफर करने वालों को विशेष सावधानी बरतनी होगी। लगातार बारिश वाले इलाकों में छोटी अवधि में तेज बारिश होने पर स्थानीय स्तर पर जलभराव, भूस्खलन और अचानक पानी बढ़ने जैसी स्थिति पैदा हो सकती है।
पूर्वी भारत में भी मौसम शांत रहने वाला नहीं है। बिहार में 21 से 23 अगस्त के बीच व्यापक बारिश का अनुमान है, जबकि कुछ इलाकों में 20 और 24-25 अगस्त को भी बारिश हो सकती है। 22 अगस्त को बिहार में मध्यम से तेज बिजली गतिविधि की संभावना भी जताई गई है।
झारखंड में 20-21 अगस्त के साथ 22 से 25 अगस्त के दौरान कई इलाकों में बारिश हो सकती है। ओडिशा में 21 से 25 अगस्त के बीच बारिश का दायरा बढ़ने की संभावना है।
पश्चिम बंगाल के गंगीय हिस्सों में 20 से 25 अगस्त के बीच कई स्थानों पर बारिश हो सकती है। 23-24 अगस्त के आसपास कुछ इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। वहीं, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 20-21 तथा 24-25 अगस्त को भारी बारिश की स्थिति बन सकती है।
अरुणाचल प्रदेश में 20 से 22 अगस्त तक व्यापक बारिश का अनुमान है। असम और मेघालय समेत नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी अगले कुछ दिनों तक बारिश जारी रहने की संभावना है।
इन क्षेत्रों में 20 से 22 अगस्त के दौरान कई जगहों पर गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है। 23-24 अगस्त को भी कुछ इलाकों में बारिश का दौर बना रह सकता है। अरुणाचल प्रदेश और असम-मेघालय में 20 से 25 अगस्त तक भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है।
पश्चिमी भारत में कोंकण और गोवा में 20 से 25 अगस्त के बीच व्यापक बारिश का अनुमान है। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में 20 अगस्त को गरज-चमक और बिजली के साथ मौसम खराब रह सकता है।
गुजरात क्षेत्र और सौराष्ट्र-कच्छ में भी 20 से 25 अगस्त के बीच कहीं-कहीं बारिश की संभावना है। हालांकि हर इलाके में एक जैसी बारिश नहीं होगी और स्थानीय स्तर पर मौसम का असर अलग-अलग हो सकता है।
दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, रायलसीमा, उत्तर आंतरिक कर्नाटक, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में 20 से 25 अगस्त के बीच कहीं-कहीं बारिश हो सकती है।
केरल और माहे तथा लक्षद्वीप में 21-22 अगस्त को बारिश की संभावना है। तटीय कर्नाटक में 20 से 25 अगस्त के दौरान कई जगहों पर बारिश का असर रह सकता है।
कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा के कुछ हिस्सों में 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं और झोंकों के साथ इससे अधिक गति भी दर्ज हो सकती है। मौसम विभाग ने कुछ तटीय क्षेत्रों में मजबूत सतही हवाओं की भी चेतावनी दी है।
समुद्र में जाने वाले मछुआरों के लिए भी मौसम विभाग ने अलग से सावधानी बरतने को कहा है। अरब सागर के कुछ हिस्सों, सोमालिया और ओमान के तटों से लगे समुद्री क्षेत्रों तथा मध्य अरब सागर के कुछ हिस्सों में समुद्री परिस्थितियां प्रतिकूल रह सकती हैं।
बंगाल की खाड़ी के आसपास भी कुछ समुद्री क्षेत्रों के लिए चेतावनी जारी है। इसलिए संबंधित समुद्री क्षेत्रों में मछली पकड़ने या नौकायन की योजना बनाने वालों को स्थानीय प्रशासन और IMD के ताजा अपडेट पर नजर रखनी चाहिए।
नोट: मौसम का स्थानीय असर जिले और शहर के स्तर पर अलग हो सकता है। यात्रा या बाहरी गतिविधियों से पहले IMD तथा स्थानीय प्रशासन की ताजा चेतावनी जरूर देखें।
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