दिल्ली एयरपोर्ट पर CISF की बड़ी कार्रवाई, दो यात्रियों से 68.53 लाख रुपए की नकदी बरामद

नई दिल्ली। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (आईजीआई) पर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के सतर्क जवानों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो यात्रियों के पास से 68.53 लाख रुपए की अघोषित नकदी बरामद की है। जानकारी के अनुसार, आईजीआई एयरपोर्ट पर रैंडम एक्स-बीआईएस (सुरक्षा जांच क्षेत्र) पर तैनात सीआईएसएफ जवानों को एक यात्री की संदिग्ध गतिविधियों और हाव-भाव पर शक हुआ। इसके बाद जब सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई, तो उसके साथ एक अन्य सह-यात्री की पहचान भी हुई। दोनों यात्री दिल्ली से गुवाहाटी होते हुए अगरतला जाने की फिराक में थे।