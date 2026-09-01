नलगोंडा जाने से पहले ही BJP प्रदेश अध्यक्ष रामचंदर राव को रोका, हाउस अरेस्ट का आरोप

Telangana Political News:तेलंगाना में SIR को लेकर चल रही राजनीतिक हलचल के बीच अब BJP और कांग्रेस के बीच टकराव ने नया रूप ले लिया है। नलगोंडा में दोनों दलों के कार्यकर्ताओं के बीच हुए विवाद के बाद मंगलवार को तेलंगाना BJP अध्यक्ष एन. रामचंदर राव को हाउस अरेस्ट किए जाने का मामला सामने आया है। BJP का आरोप है कि पुलिस ने उन्हें नलगोंडा जाने से रोक दिया, जहां वह पार्टी के जिला अध्यक्ष नागम वर्शित रेड्डी और उनके परिवार से मिलने वाले थे।