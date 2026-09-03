न भ्रष्टाचार किया, न सफाई का मौका मिला- तेलंगाना कैबिनेट से हटाए जाने पर कोंडा सुरेखा का पलटवार

सुरेखा ने तेलंगाना प्लानिंग बोर्ड के वाइस-चेयरमैन जी चिन्ना रेड्डी को हटाए जाने पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू होने भर से किसी नेता को पद से हटाना उचित नहीं है। इस बीच मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने तीन अहम नियुक्तियों का ऐलान किया। गडवाल विजयलक्ष्मी को तेलंगाना प्लानिंग बोर्ड का वाइस-चेयरपर्सन बनाया गया। नरेला शारदा को तेलंगाना स्टेट कमीशन फॉर विमेन की चेयरपर्सन बनाया गया। पूर्व राज्यसभा सांसद जी सुधा रानी को काकतीय अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की जिम्मेदारी दी गई। सुरेखा ने इन नियुक्तियों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि तीन BC महिलाओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिलना खुशी की बात है।